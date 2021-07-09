О чем Зеленский будет говорить с Меркель - в Берлине раскрыли темы

Зеленский и Меркель встретятся 12 июля за ужином. Фото: ОП

На встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского будут говорить о Донбассе и "Северном потоке-2".

Встреча состоится 12 июля за ужином. О планах рассказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 9 июля, передает "Укрінформ".

"Федеральная канцлер Ангела Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля 2021 года в 19:00 за совместным ужином", - сказал он.

Запланировали обсудить двусторонние отношения, вопросы Донбасса и выполнение Минских договоренностей, отношения с Россией и "Северный поток-2".

После встречи озвучат заявления для прессы.

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Утром 12 июля Зеленский должен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты обсудили взаимодействие в энергетической сфере. Зеленский отметил, что для Украины актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа.