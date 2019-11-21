"Нужны реальные результаты дел Майдана" - Зеленский с женой почтил память Героев Небесной Сотни

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой, премьер-министром Алексеем Гончаруком и первым заместителем председателя Верховной Рады Русланом Стефанчук почтил память погибших участников Революции достоинства.

Глава государства возложил лампадку в часовню на ул. Небесной Сотни в Киеве.

Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

"День достоинства и свободы - особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране. Достоинство и свобода - неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В этой борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену - это человеческая жизнь", - сказал Зеленский.

На аллее Героев Небесной Сотни обязательно будет построен Музей Революции достоинства, заявил президент.

"Однако для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана.

Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание", - сказал Зеленский.

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6 лет назад началась Революция достоинства. Бывший президент Виктор Янукович 21 ноября 2013 заявил о приостановлении переговоров об ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве на Майдан вышли недовольные таким решением студенты.