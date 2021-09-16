Нуланд примет участие в украинско-американской конференции по политике безопасности к 30-летию независимости Украины

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд

18 сентября в Нью-Йорке состоится международная конференция "Тридцатилетняя ретроспектива украинской независимости".

Организатор - Центр американо-украинских отношений. Конференция будет проходить в канун предполагаемого визита президента Украины Владимира Зеленского на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Главная тема конференции - устойчивость украинских государственных и общественных институтов в течение 30 лет восстановленной государственности и их способность отвечать на современные вызовы и угрозы.

Среди участников - ведущие украинские и американские дипломаты, бизнесмены и политики. Среди них, в частности, Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, Курт Волкер - бывший посол США в НАТО и спецпредставитель в Украине и Джон Хербст, бывший посол США в Украине.

Также среди участников - представители аналитического центра Американский совет внешней политики, Jamestown Foundation, Harvard Ukrainian Research Institute, Belfer Center Harvard University, Potomac Foundation и Heritage Foundation.

Партнером и спонсором конференции стал канадский бизнесмен украинского происхождения Майкл Юркович, который осуществляет крупный инвестиционный проект в возобновляемую энергетику в Украине в качестве президента компании TIU Canada.

Сейчас он ведет в Украине судебную борьбу за защиту одной из своих инвестиций - солнечную электростанцию ​​в городе Никополь. При этом защита иностранных инвестиций является одной из приоритетных задач президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучил на встрече с президентом США Джо Байденом.

"Зрелое государство - это государство, которое защищает инвестиции в собственную экономику. Тридцатилетие Независимости - это время становиться зрелыми и ответственными", - сказал Юркович в комментарии нашему журналисту.