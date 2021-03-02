Новым директором НАБУ вместо Сытника может стать Рябошапка - СМИ

Delo.ua: "Рябошапка, в отличие от Сытника, не имеет серьезных пробоин в репутации". Фото: Цензор.НЕТ

В Вашингтоне согласны пойти на уступки и дать добро на отставку Артема Сытника с должности директора НАБУ, если новым руководителем бюро станет бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.

Об этом говорится в статье "Могут ли США согласиться на отставку директора НАБУ Сытника?" издания "Delo.ua".

По информации издания, постоянные конфликты вокруг НАБУ и изрядно подпорченный образ Сытника, который был признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения, "вряд ли устраивает даже защитников Сытника в лице США".

"Как утверждают наши источники, вопрос Сытника в ближайшее время может быть сдвинут с мертвой точки. В Вашингтоне видят, что ситуация с Сытником зашла в тупик, и согласны пойти на уступки и дать добро на отставку директора НАБУ, если на его место будет назначен человек, устраивающий и их. И таким человеком, по нашей информации, стал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Пока в ОП не очень рады такой кандидатуре, но вариантов для маневра пока нет", - говорится в статье.

Рябошапка, в отличие от Сытника, подчеркивает издание, "не имеет серьезных пробоин в репутации, не замечен в коррупционных правонарушениях, при этом равноудален от групп влияния в украинской власти, что поможет ему держать баланс, не доводя ситуацию до конфликта со всеми, но и не превратив антикоррупционную деятельность в фикцию".

"Косвенным подтверждением слов наших источников является то, что Рябошапка в последнее время заметно активизировал свою публичную деятельность. Он регулярно появляется в украинских СМИ, дает интервью, активно комментирует последние события, в том числе и вокруг НАБУ, Сытника и борьбы с коррупцией", - говорится в статье.

Кроме того, издание отмечает, что "США решили поднять ставки вокруг кандидатуры Рябошапки и недавно вручили ему премию Государственного департамента США в сфере борьбы с коррупцией. В Конгрессе отметили, что достичь успеха в борьбе коррупцией можно только в сотрудничестве с "преданными партнерами, смелыми людьми, которые борются с коррупцией и странами, работают над воплощением своих обязательств по международным антикоррупционным стандартам".

Напомним, В декабре 2019 года суд признал директора НАБУ виновным в коррупционном правонарушении. Согласно материалам дела, Сытник несколько раз отдыхал в элитных охотничьих угодьях в Ровенской области за счет бизнесмена Николая Надейко, что является получением неправомерной выгоды и за что директор НАБУ был оштрафован на 3400 грн. и внесен в реестр коррупционеров.