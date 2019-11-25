Новый прокурор Харьковщины Фильчаков устроил "коррупционную зачистку"

Новоназначенный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков за последнюю неделю обнаружил несколько коррупционных схем. Фото: NewsRoom

В Харьковской области после назначения нового прокурора Александра Фильчакова проводится активная работа по выявлению коррумпированных чиновников, благодаря чему, за последнюю неделю удалось обнаружить несколько коррупционных схем.

В частности, органы прокуратуры Харьковской области вручили подозрения еще четырем руководителям одного из департаментов Харьковского городского совета о растрате имущества территориальной общины.

Речь идет о махинациях с ремонтом дорог. На прошлой неделе стало известно, что руководители одного из департаментов городского совета Харькова подозреваются в растрате 5,3 млн гривен при закупке асфальта. Но после того, как всплыли новые факты и подозреваемые, сумма ущерба увеличилась и уже превышает 6 млн грн.

Возбуждено уголовное дело по статье "растрата имущества в особо крупных размерах". Чиновникам грозит тюремный срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Помимо этого, областная прокуратура сообщила о подозрении одному из руководителей Госгеокадастра в Харьковской области по факту злоупотребления служебным положением.

Выяснилось, что несколько лет назад чиновник незаконно передал в аренду фермерскому хозяйству земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 25 га и стоимостью 545 000 грн.

В случае подтверждения вины, он может получить от 3 до 6 лет тюрьмы со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Еще один коррупционный случай оказался также связан с местным управлением Госгеокадастра.

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по фактам незаконного отчуждения земель природно-заповедного фонда, находящихся в пределах ландшафтного парка "Великобурлуцький степ".

"Установлено, что должностными лицами ГУ Госгеокадастра в Харьковской области и Великобурлукской районной государственной администрации были переданы в собственность и долгосрочную аренду земли, относящиеся к категории земель природно-заповедного фонда", - рассказал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Как стало известно, в течение 2018-2019 годов чиновники Госгеокадастра изменили целевое назначение земельных участков парка площадью 312 га с земель природно-заповедного фонда на земли сельскохозяйственного назначения. Часть земель успели "бесплатно" передать частным лицам и планировали так же поступить с остальными.

Помимо этого, должностные лица Великобурлукской районной государственной администрации в 2002-2006 годах бесплатно передали в частную собственность 38 га земель природно-заповедного фонда. Они также незаконно передали в пользование сроком на 49 лет два водных объекта заповедника.

Общая стоимость незаконно отчужденных земель составляет около 300 млн грн.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым предъявлены иски и готовится отмена незаконных решений чиновников.

Напомним, Александр Фильчаков был назначен на должность прокурора Харьковской области 1 октября. Под его руководством ведомство уже успело провести ряд громких задержаний, в частности связанных с уничтожением в регионе природных ресурсов.