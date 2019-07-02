Новый образ первой леди всколыхнул сети

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Канаду, удивила сеть внешним видом.

Фото образа, который вызвал споры в комментариях, появившихся на ее официальной странице в Instagram, пишет "Обозреватель"

"Прилетели в Канаду, завтрашний день обещает быть очень насыщенным интересными встречами и полезными делами, а сегодня немного времени на прогулку и ужин. Спокойной ночи, Канадо и доброе утро, Украина", - написала первая леди.

Зеленская прибыла в аэропорт Торонто в длинном черном платье и босоножках. Мнения по поводу ее наряда в сети разделились. Одни поклонники написали, что наряд Елены выглядит очень стильно.

А другие посоветовали ей сменить стилиста.

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Первая леди Елена Зеленская поразила своим образом, в котором появилась в Национальном центре искусств и культуры Жоржа Помпиду.