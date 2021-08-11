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среда, 11 августа 2021 19:48

Новые Санжары: чем запомнился новый начальник киевской полиции

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Новые Санжары: чем запомнился новый начальник киевской полиции
Самым большим вызовом для Выгивского в должности стали столкновения в Новых Санжарах в феврале 2020 года. Фото Полтавская ОГА

Новый начальник Нацполиции Киева Иван Выгивский родился 26 марта 1980 на Житомирщине. Работать в МВД начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области, пишет "Радио Свобода".

В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины. В 2015-2016 годах работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. В 2016-м Выгивского назначили на должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

С 14 февраля 2020 Выгивский занимал должность начальника ГУНП в Полтавской области. Имеет звание полковника полиции. Самым большим вызовом для Выгивского в должности стали столкновения в Новых Санжарах в феврале 2020 года, когда в начале пандемии коронавируса туда привезли на обсервацию эвакуированных из Китая украинцев. Он заявлял, что во время столкновений из-за протестов местных жителей полиция действовала "в рамках действующего законодательства".

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Иван Выгивский состоит в браке с Валентиной Выгивской, имеет дочь Елизавету. В декларации за 2020 год указал земельный участок в Баловном Николаевской области (площадь 1100 кв. м), и еще один участок, зарегистрированный на жену (1500 кв. м в Очаковском районе Николаевской области). Третий земельный участок площадью 906 кв. м. семья арендовала. Отметил собственную квартиру в Очакове (78.8 кв.м) и арендованный жилой дом в Весеннем (99.5 кв. М).

В автопарке семьи Выгивского - Volkswagen Touareg 2015 выпуска (права собственности оформлено на другое лицо) и оформленный на жену Volkswagen Golf 2014 выпуска.

За 2019 Иван Выгивский получил за работу в правоохранительных органах почти 400 тыс. грн, что немного меньше, чем заработала его жена - 455 170 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности. Семья имеет $10 200 наличными, 29469 грн в Приватбанке. Жена имеет $14 700 наличными, около 1 тыс. грн в банках.

Руководителем полиции Киева 11 августа назначили Ивана Выгивского. Представил нового руководителя министр внутренних дел Денис Монастырский. По информации СМИ, утвердительную роль в решении о назначении Выгивского сыграл заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров. Министру внутренних дел Денису Монастырскому не удалось назначить свою кандидатуру.

Екс-начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке. 10 августа его удовлетворили. На посту он находился с 15 декабря 2015.

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