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четверг, 29 августа 2019 13:05

Новоизбранный депутат Тищенко обиделся на журналистку за вопрос об Иловайске

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Новоизбранный депутат Тищенко обиделся на журналистку за вопрос об Иловайске
Новоизбранный депутат Николай Тищенко обиделся на журналистку за вопрос об Иловайске. Фото: radiosvoboda.org

Новоизбранный нардеп Верховной Рады от партии Слуга народа Николай Тищенко не смог ответить журналистке на вопрос об Иловайске.

29 августа нардепы собрались у Стены памяти павших за Украину, чтобы в День памяти защитников отдать им дань. Журналист издания Радио Свобода спросила у ведущего, почему следует начинать работу новой Рады именно отсюда.

"Это пример для всех, что мы пришли работать и менять страну. И в первый день мы решили отдать дань уважения семьям погибших, воинов, героев, и только так - героев", - отметил нардеп.

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Когда корреспондент спросила у него о событиях 5-летней давности, мужчина ответил:

"Да, это помнит вся страна, и это еще дает нам возможность понять, что мы пришли менять страну, мы пришли работать. Сегодня очень ответственный день, мы принимаем присягу и это важно для всех нас, не только для депутатов Слуги народа, но и других депутатов других политических фракций".

На уточняющий вопрос журналистки, почему Владимир Зеленский назначил Днем памяти защитников именно 29 число, Тищенко ответил, что это стоит спросить лично у президента. А потом обиделся.

"Мне что, два года? Я к вам больше не подойду. Ну мне же не два года. Вы мне задаете вопрос как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался", - заявил новоизбранный нардеп.

29 августа 2019 впервые отмечается День памяти защитников. Именно в этот день пять лет назад в Иловайск котле, масштабной трагедии на Донбассе, погибли сотни военных.

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