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вторник, 18 января 2022 17:55

Новое поколение военных способно перезагрузить политику, – Андрей Бондаренко

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Об этом пишет в своем блоге "Время сильных лидеров" эксперт по безопасности Андрей Бондаренко.

Он отмечает, что в странах, которые постоянно находятся под влиянием безопасности угроз и военных действий, большие надежды гражданами возлагаются именно на военных – не только как на защитников, но и как общественно-политических деятелей.

По мнению эксперта, в переломные периоды истории эффективными становились лидеры с реальным боевым опытом, имеющих уникальные профессиональные знания, навыки и связи. Политическая элита мирного времени в условиях безопасных вызовов продолжает заниматься внутренними противостояниями и не имеет должного видения системных действий, которые необходимо вводить немедленно, не тратя время на политические ток-шоу.

Среди современных политиков, в первую очередь приходит пример Израиля, в котором главный политический пул страны был сформирован именно участниками боевых действий.

Запрос украинского общества на политиков из военной среды подтверждают и социологические исследования. В рейтинге доверия Вооруженные Силы Украины традиционно занимают первую строчку. Многие респонденты приводят армию как пример едва ли не единой государственной структуры за которую "не стыдно".

Представители блока безопасности в украинской политике – явление не новое. К становлению оборонно-безопасного сектора времен Независимости приобщились такие личности как академик Владимир Горбулин и покойный генерал Евгений Марчук.

Военный бэкграунд видим в бывшем лидере "Гражданской позиции", полковнике Анатолии Гриценко или бывшем главе СБУ Игоре Смешко, правда, последние не проявили себя в противодействии российской агрессии и не вышли за пределы парадигмы "старой" политики.

Постмайданная эпоха привела в политику многих представителей силового блока государства.

Среди народных депутатов мы видим "киборга" Романа Костенко и генерал-лейтенанта Михаила Забродского. Медийно узнаваемыми стали бывший командующий ССО Игорь Лунев и бывший руководитель СВР Валерий Кондратюк. В информационном поле активно появляются главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Корнийчук, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

Андрей Бондаренко отмечает, что "на смену паркетным советским генералам приходит поколение боевых офицеров с бесценным опытом войны за Независимость, с инновационными знаниями и аналитическими подходами. Эти люди профессионально сформировались во время новейшей российской агрессии. И сотрудничество с западными союзниками и восприятие России как врага, для них базовые вещи".

Украинское общество переживает нелегкие времена. Спецоперации врага имеют цели подорвать доверие к украинскому государству, к политикам, моральным авторитетам, военным лидерам и командирам, посеять страх, уныние, чувство тревоги и обреченности. Все это заставляет общество находить для себя мощных фаворитов с военным опытом.

В противоположность этому запросу против представителей военной среды регулярно проводятся информационные операции, чтобы максимально дискредитировать их в глазах общественности. Досадно, что организаторами таких медиавойн часто являются отечественные политики, которые озабочены не безопасностью государства, а появлением мощных конкурентов в политикуме.

Подытоживая, Бондаренко утверждает, что украинские военные имеют все шансы на успех в политике. У них есть доверие украинского общества и авторитет у международных партнеров. Они воспринимаются как новое поколение украинских силовиков, для которых "достоинство" и "честь" – не пустые слова. Они имеют боевой опыт и способны перезагрузить нашу политику, положить конец постоянной коррупционной суете и скандалам, из которых не вылезает старая политическая элита.

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18
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