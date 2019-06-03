Новая Верховная Рада обновится на 70% - политолог

Но как себя проявят новые люди в парламенте - неизвестно. Фото: REUTERS

Состав Верховной Рады ІХ созыва может существенно обновиться, потому что партии "Слуга народа" и "Голос" декларируют желание привести новые лица в парламент.

Так считает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, сообщает 24 канал.

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"Большинство нардепов будут не из политики. У Зеленского не очень доверяют нынешним политикам. Вакарчук, похоже, пройдет в парламент и тоже декларирует обновления. Процент обновления может составить более 70%. Это даст возможность провести серьезные изменения. У Зеленского все законодательные инициативы возлагают на новый парламент", - сказал политолог.

Но как себя проявят эти новые люди, неизвестно.

"Может случиться, как в нынешнем парламенте: новые депутаты от старых коллег освоили их привычки - кнопкодавство, прогулы. И превратятся в болото из-за отсутствия опыта и компетенции. Тогда парламент будет слабым и в итоге конфликтным. Через год его могут распустить", - добавил Фесенко.

23 мая указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.