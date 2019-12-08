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воскресенье, 08 декабря 2019 20:07

"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
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Возле Офиса президента накануне "нормандского саммита" собрались около тысячи украинцев. Фото: София Староконь
Возле Офиса президента накануне "нормандского саммита" собрались около тысячи украинцев. Фото: София Староконь
Возле Офиса президента накануне "нормандского саммита" собрались около тысячи украинцев. Фото: София Староконь
Возле Офиса президента накануне "нормандского саммита" собрались около тысячи украинцев. Фото: София Староконь
Возле Офиса президента накануне "нормандского саммита" собрались около тысячи украинцев. Фото: София Староконь

Накануне "нормандского саммита" возле Офиса президента собралось около тысячи активистов.

Люди планируют провести на Банковой ночь, следующий день, и дождаться новостей из Парижа. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua София Староконь с места события.

Активисты принесли под ОП плакаты и флаги. На акции присутствуют представители общественных организаций, военные и просто неравнодушные граждане.

На Банковую стянули много правоохранителей, в тоже время участники акции отмечают ее законность. Активисты добавили, что не ожидают силового разгона.

Сейчас возле здания ОП уже есть бочки для разведения костра. Активисты объяснили, что они нужны для поддержания тепла и определенного "условного намека" для украинской переговорной группы.

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Активисты рассказали, что опасаются личной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Ведь нынешний президент может повторить судьбу Виктора Януковича, когда он после переговоров с Путиным резко изменил направление с евроинтеграции на Таможенный союз с РФ.

"Зеленский психически в разы слабее человек. Путин, как опытный политик, может его развести. Тогда будет самый ужасный сценарий, который возможен", - сказал ветеран российско-украинской войны Ярослав Лютый с батальона имени генерала Кульчицкого.

В ходе акции у здания ОП начали появляться палатки.

На Майдане Независимости в Киеве прошло всеукраинское вече "Красные линии". Его провели к встрече президента Владимира Зеленского с лидерами Германии, Франции и России в "нормандском формате".

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08
декабря

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