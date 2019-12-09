"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились

Владимир Зеленский и Владимир Путин вышли на переговоры с глазу на глаз.
Это первый разговор президентов, передает hromadske.
На встречу отвели около 45 минут, сообщает "Интерфакс-Украина". При этом помощник Путина Юрий Ушаков утверждает, что разговор не ограничен временными рамками. На нем обсудят реализацию Минск соглашений. Будут ли президенты говорить о газе, Ушаков не уточнил.
По информации Офиса президента, переговоры лидеров стран "нормандской четверки" не закончились - их прервали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина. После того возобновятся переговоры в четырехстороннем формате.
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9 декабря в Париже проходят переговоры в "нормандском формате". В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. С ходом встречи можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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