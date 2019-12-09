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понедельник, 09 декабря 2019 20:54

"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились

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Автор: Офис президента
  Зеленский, Макрона, Меркель и Путин провели встречу в Елисейском дворце
Зеленский, Макрона, Меркель и Путин провели встречу в Елисейском дворце

Владимир Зеленский и Владимир Путин вышли на переговоры с глазу на глаз.

Это первый разговор президентов, передает hromadske.

На встречу отвели около 45 минут, сообщает "Интерфакс-Украина". При этом помощник Путина Юрий Ушаков утверждает, что разговор не ограничен временными рамками. На нем обсудят реализацию Минск соглашений. Будут ли президенты говорить о газе, Ушаков не уточнил.

По информации Офиса президента, переговоры лидеров стран "нормандской четверки" не закончились - их прервали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина. После того возобновятся переговоры в четырехстороннем формате.

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9 декабря в Париже проходят переговоры в "нормандском формате". В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. С ходом встречи можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Дата
09
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