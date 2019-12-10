"Нормандская встреча" прошла нормально - пресс-секретарь Зеленского Мендель

Мендель заявила, что "нормандская встреча" прошла нормально. Фото: РБК

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что переговоры лидеров стран в "нормандском" формате прошли хорошо.

"Переговоры прошли хорошо. Вскоре будет опубликовано совместное коммюнике. Лидеры стран не будут давать отдельных пресс-конференций", - цитирует Мендель Новое Время.

Пресс-секретарь не рассказала, обсуждали ли стороны вопрос Крыма и газа. "Вы сможете сами спросить у лидеров", - заявила Мендель.

Мендель сказала, что "те позиции, которые высказывал президент Украины, они на самом деле получили место".

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Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года.