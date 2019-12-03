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вторник, 03 декабря 2019 16:42

"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление

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Фракции "Европейька солидарность", "Батькивщина" и "Голос" сделали совместное заявление во вторник.

Ее с трибуны объявлял бывший спикер Андрей Парубий. Рядом стояли представители трех фракций. В частности, пятый президент Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, соратник Юлии Тимошенко Иван Крулько.

  К трибуне сошлись депутаты трех фракций.
К трибуне сошлись депутаты трех фракций.

"Вызовы, стоящие перед Украиной накануне "нормандской встречи" могут поставить под угрозу саму украинскую государственность. Поэтому мы объявляем "Нет капитуляции".

Осознавая риски для реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят с продолжающейся агрессии Российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения во время переговоров в "нормандском формате" принципиальных позиций, красных линий. Нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине", - сказал Парубий.

Выступление продолжил председатель фракции "Голоса" Сергей Рахманин.

"Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях до выполнения условий безопасности, деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

Никаких компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украину.

Никакого прекращения международных судебных процессов против России", - сказал Рахманин.

Заявление подписали лидеры партий Порошенко, Тимошенко и Вакарчук.

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Встреча глав государств "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции запланирована на 9 декабря.

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Комментарии

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Дата
03
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