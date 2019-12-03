"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление

Фракции "Европейька солидарность", "Батькивщина" и "Голос" сделали совместное заявление во вторник.
Ее с трибуны объявлял бывший спикер Андрей Парубий. Рядом стояли представители трех фракций. В частности, пятый президент Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, соратник Юлии Тимошенко Иван Крулько.
"Вызовы, стоящие перед Украиной накануне "нормандской встречи" могут поставить под угрозу саму украинскую государственность. Поэтому мы объявляем "Нет капитуляции".
Осознавая риски для реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят с продолжающейся агрессии Российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения во время переговоров в "нормандском формате" принципиальных позиций, красных линий. Нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине", - сказал Парубий.
Выступление продолжил председатель фракции "Голоса" Сергей Рахманин.
"Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях до выполнения условий безопасности, деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
Никаких компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украину.
Никакого прекращения международных судебных процессов против России", - сказал Рахманин.
Заявление подписали лидеры партий Порошенко, Тимошенко и Вакарчук.
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Встреча глав государств "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции запланирована на 9 декабря.
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