Номер 30 в списке партии Порошенко стала звездой интернета

Кандидат из списка партии Порошенко стала звездой интернета.

Председатель Васильковского райсовета Наталья Баласинович, которая идет 30 в списке партии "Європейська солідарність" Петра Порошенко, нецензурно ругается и плюется в людей.

Соответствующее видео опубликовали в сети Twitter.

Ненормативная лексика.

На видео Баласинович сидит с сигаретой за рулем и кричит жене: "Ты бл*дь, уродка. Похудей сначала на килограмм 30".

"Я тебя уничтожу", - заявила Баласинович.

В мае прошлого года "ТСН" сообщала, что председатель райсовета побила консьержку. У консьержки был приказ не пускать Баласинович в дом.

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"Європейська солідарність" обнародовала список из 50 кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду.