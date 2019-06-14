Номер 30 в списке партии Порошенко стала звездой интернета

Председатель Васильковского райсовета Наталья Баласинович, которая идет 30 в списке партии "Європейська солідарність" Петра Порошенко, нецензурно ругается и плюется в людей.
Соответствующее видео опубликовали в сети Twitter.
Ненормативная лексика.
На видео Баласинович сидит с сигаретой за рулем и кричит жене: "Ты бл*дь, уродка. Похудей сначала на килограмм 30".
"Я тебя уничтожу", - заявила Баласинович.
продовження...— Evhen (@evhen_n) 14 червня 2019 р.
¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/ciu8noZ7Km
В мае прошлого года "ТСН" сообщала, что председатель райсовета побила консьержку. У консьержки был приказ не пускать Баласинович в дом.
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"Європейська солідарність" обнародовала список из 50 кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду.
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