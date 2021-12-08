Никто тебе не завидует: как соцсети отреагировали на селфи Зеленского из спортзала

После завершения переговоров президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным, Белый дом сообщил о переносе переговоров Байдена с президентом Владимиром Зеленским на более позднее время.

В то же время, украинский президент, являющийся активным пользователем социальных сетей, запостил в своем Instagram улыбающееся селфи из спортзала с подписью: "Доброе утро всем! Друзьям и завидующим".

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Украинские пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на такую ​​безмятежность президента государства. Под его фото появились многие комментариев с напоминанием президенту о реальной угрозе вторжения России в Украину. Также украинцы упрекали Зеленского в том, что вопросы нашего государства обсуждали президенты США и РФ без представителей Украины.









Украинский журналист Сергей Руденко считает реакцию Зеленского на ситуацию неадекватной. "Твое лицо, когда ты всю ночь ждал звонка Байдена, а не дождавшись, делаешь селфи у "железа" и желаешь доброе утро всем, кто тебе завидует. Я весь вечер обновлял страницу Офиса президента и Зеленского в ФБ. Думал, что Величайший по итогам разговора Байдена и Путина скажет что-то вроде: "Мы не боимся шантажа Путина. Мы идем в НАТО. Спасибо Байдену за поддержку Украины! Победа будет за нами!". о каких-то завистниках", - отметил журналист.

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Блогерша Алена Яхно иронически отметила, что президенту Зеленскому никто не завидует.

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Также отреагировал и блогер и музыкант Богдан Процишин: "Не думаю, что кто-то тебе сейчас завидует".

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Блогер Марина Данилюк-Ярмолаева отметила: "Не удивительно, что Байден наберет Зеленского только в четверг".

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Украинский блоггер и политик Виталий Чепинога также пошутил над сообщением президента из спортзала: "Надо что-то придумать, чтобы показать, кто есть кто в мировой политике... Можно сказать, например: в четверг я не могу, у меня елки, детки придут".. Давайте уже после Рождества... После первого. А лучше - после второго... Или на Крещение... Или смс-ом оформите...".



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Также отреагировали на пост Зеленского и народные депутаты. Депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев предложил главе государства покататься на лыжах и открыть каток под ОП.

"Можно еще на лыжах покататься, каток под Офисом президента открыть, в Оман на отдых взлетать. Правда, что еще сейчас делать верховному главнокомандующему? Какие еще сигналы обеспокоенному обществу посылать? У Зеленского "все хорошо и не надо заведовать".

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Внефракционный Гео Лерос запостил мем.

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Депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар отметила, что ситуация вокруг Украины требует максимальной собранности и сосредоточенности на вопросах защиты государства и именно этим должен заниматься президент страны.

"Наше утро обошлось без спортзала. Разбирали военные угрозы и дипломатические возможности… Владимир Александрович, станьте наконец Верховным Главнокомандующим. Вы уже изучили это название самого себя. Поинтересуйтесь количеством горючего на фронте, уровнем выполнения ракетных программ и состоянием подготовки к гражданской обороне. Лишним не будет. А кофта как-то высохнет, даст Бог лучшее время", - написала она. Добавив фото совещания с пятым президентом Украины, лидером "Европейской Солидарности" Петром Порошенко.

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Президенты Джо Байден и Владимир Путин пообщались по видеосвязи 7 декабря. Обсудили, в частности, эскалацию на российско-украинской границе. Перед этим Байден говорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Теперь глава Белого дома планирует поговорить с Владимиром Зеленским.