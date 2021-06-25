"Никто никому не передавал Украину" - президент о встрече Байдена и Путина

Зеленский: стороны не получили выводы ответы на все вопросы. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает позитивной встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

"Я думаю, что обе стороны не получили выводы и ответы на все вопросы, которые вы сейчас сказали (возможного предоставления Украине ПДЧ в НАТО и военной помощи, транзит газа через украинскую ГТС после запуска "Северного потока — 2" — УНИАН)...я думаю, что они должны были поднять эти вопросы", - заявил Зеленский в интервью для программы " VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

Он также убежден, что американская сторона поднимала вопрос Донбасса и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"И уверен о этом, потому, что говорю откровенно, что президент Байден, понимаю его позицию, мне говорил об этом. Что касается НАТО, уверен, что обсудили. Уверен действительно, что "одним мазком". Уверен, что президент России Путин получил, я думаю, информацию, что завтра-послезавтра вряд ли Украина получит НАТО или ПДЧ. Я думаю, что ему никто ничего не обещал. Я уверен, что и наоборот, он ничего не обещал. Я считаю положительным, что они встретились. Положительно и точно, что никто никому не передавал Украину. Я уверен. Они знают мое отношение. Знают Соединенные Штаты мое резкое отношение к этому", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. Они продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв. Президент США на пресс-конференции сообщил, что договорился с Путиным поддерживать дипломатические усилия в вопросе реализации Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.