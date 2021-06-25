"Никто никому не передавал Украину" - президент о встрече Байдена и Путина

 
Ексклюзивы
1/5
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 396
"Не стоит впадать в панику" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит впадать в панику" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 288
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1152
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 648
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 288
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1332
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 675
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 2025
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 801
Фото
Все фото
3
5
6
9
4
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел &quot;хвосты&quot; с ликвидации стихии на Прикарпатье
Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел "хвосты" с ликвидации стихии на Прикарпатье
Зеленский и Зурабишвили говорили о Черноморском регионе
Зеленский и Зурабишвили говорили о Черноморском регионе
За &quot;большое переселение&quot; от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
За "большое переселение" от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
&quot;Вы с путинскими денежными мешками?&quot; - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
Видео
Все видео
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
Президент Грузии: "Слава Украине"
Президент Грузии: "Слава Украине"
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 909
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 801
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 180
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1521
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 270
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 июня 2021
Просмотров: 99
Нове про себе
Недавно взнав про себе дещо нове. Точніше, воно — з того ряду, що коли його стрінеш, то стараєшся швидше забути, витіснити з пам'яті, бо воно ...
пятница, 25 июня 2021 00:44

"Никто никому не передавал Украину" - президент о встрече Байдена и Путина

  Комментировать
&quot;Никто никому не передавал Украину&quot; - президент о встрече Байдена и Путина
Зеленский: стороны не получили выводы ответы на все вопросы. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает позитивной встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

"Я думаю, что обе стороны не получили выводы и ответы на все вопросы, которые вы сейчас сказали (возможного предоставления Украине ПДЧ в НАТО и военной помощи, транзит газа через украинскую ГТС после запуска "Северного потока — 2" — УНИАН)...я думаю, что они должны были поднять эти вопросы", - заявил Зеленский в интервью для программы " VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

Он также убежден, что американская сторона поднимала вопрос Донбасса и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"И уверен о этом, потому, что говорю откровенно, что президент Байден, понимаю его позицию, мне говорил об этом. Что касается НАТО, уверен, что обсудили. Уверен действительно, что "одним мазком". Уверен, что президент России Путин получил, я думаю, информацию, что завтра-послезавтра вряд ли Украина получит НАТО или ПДЧ. Я думаю, что ему никто ничего не обещал. Я уверен, что и наоборот, он ничего не обещал. Я считаю положительным, что они встретились. Положительно и точно, что никто никому не передавал Украину. Я уверен. Они знают мое отношение. Знают Соединенные Штаты мое резкое отношение к этому", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. Они продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

Президент США на пресс-конференции сообщил, что договорился с Путиным поддерживать дипломатические усилия в вопросе реализации Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Никто никому не передавал Украину" - президент о встрече Байдена и Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 17237
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 14364
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 4896
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 4491
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 4221
Политика
Зеленский на Книжном арсенале искал книги по истории
Зеленский на Книжном арсенале искал книги по истории Просмотров: 36
Украина не причастна к операции по захвату "вагнеровцев" - Зеленский
Украина не причастна к операции по захвату "вагнеровцев" - Зеленский Просмотров: 117
Зеленский объяснил скандальное увольнение судьи Тупицкого
Зеленский объяснил скандальное увольнение судьи Тупицкого 1 Просмотров: 144
Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом
Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом Просмотров: 81
Порошенки на Книжном Арсенале в первую очередь посетили ветеранскую палатку
Порошенки на Книжном Арсенале в первую очередь посетили ветеранскую палатку
7
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
Русский язык в Украине – это шанс для Путина
1
При каких условиях сборная Украины может выйти в плей-офф Евро
1
Сколько продлится аномальная жара: синоптик обновила прогноз
1
"Кинул" не он, а его: блогер Волошин сделал заявление после скандального видео
Голосов: 7437
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть