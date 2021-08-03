"Никогда не будет российским" - Зеленский сделал заявление о Крыме

Владимир Зеленский заявил, что "люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как украинцы". Фото: "Корреспондент.нет"

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым никогда не будет российской территорией. Это украинская земля, заявил глава государства в интервью телеканалу "Дом".

Зеленский заявил, что "оккупировавшие люди никогда не будут любить Крым, как украинцы".

"Это невозможно привить. Это моя земля. Их поколения не будут здесь расти. Это никогда не будет российской территорией. Нельзя прошить голову крымским татарам и сказать, что здесь их не было. Да хоть перепишите историю, но это невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени", - подчеркнул Зеленский.

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Россия наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского издания Foreign Affairs написал, что Россия становится все более агрессивной: она препятствует торговле и свободе мореплавания, наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму, использует его территорию как логистический хаб для военной активности на Ближнем Востоке .