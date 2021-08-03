"Никогда не будет российским" - Зеленский сделал заявление о Крыме

 
Ексклюзивы
1/5
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 198
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 477
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 639
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 342
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1269
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 603
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
7 Просмотров: 2385
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 387
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
15 Просмотров: 1638
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Фото
Все фото
4
5
5
21
7
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и &quot;патриотических псевдопатриотов&quot;
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Видео
Все видео
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1395
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1431
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 828
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2250
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1648
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
вторник, 03 августа 2021 12:16

"Никогда не будет российским" - Зеленский сделал заявление о Крыме

  Комментировать
&quot;Никогда не будет российским&quot; - Зеленский сделал заявление о Крыме
Владимир Зеленский заявил, что "люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как украинцы". Фото: "Корреспондент.нет"

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым никогда не будет российской территорией. Это украинская земля, заявил глава государства в интервью телеканалу "Дом".

Зеленский заявил, что "оккупировавшие люди никогда не будут любить Крым, как украинцы".

"Это невозможно привить. Это моя земля. Их поколения не будут здесь расти. Это никогда не будет российской территорией. Нельзя прошить голову крымским татарам и сказать, что здесь их не было. Да хоть перепишите историю, но это невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени", - подчеркнул Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $2,7 млрд от МВФ: Зеленский рассказал, на что будут тратить транш

Россия наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского издания Foreign Affairs написал, что Россия становится все более агрессивной: она препятствует торговле и свободе мореплавания, наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму, использует его территорию как логистический хаб для военной активности на Ближнем Востоке .

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Никогда не будет российским" - Зеленский сделал заявление о Крыме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

"Іван вмирає...Що ж-бо нам робити? "Похукайте на серце, розпаліть"

Украина и Россия заключили соглашение о флоте в Крыму

Верховная Рада приняла закон об экономической самостоятельности

Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться

Пилот приземлился на площади среди Москвы

Квадратный, в виде пирамиды или желтый: интересные факты об арбузе

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 7560
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 11 Просмотров: 6408
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 6255
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
 Просмотров: 5481
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
 Просмотров: 5265
Политика
$2,7 млрд от МВФ: Зеленский рассказал, на что будут тратить транш
$2,7 млрд от МВФ: Зеленский рассказал, на что будут тратить транш 1 Просмотров: 279
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
 1 Просмотров: 1044
Зеленский уже дважды встречался с Чаусом — Рябошапка
Зеленский уже дважды встречался с Чаусом — Рябошапка Просмотров: 450
"Вы - бл*ди" - Кива матом ответил СБУ
"Вы - бл*ди" - Кива матом ответил СБУ 1 Просмотров: 648
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
11
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
7
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
4
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
4
Путин до сих пор дискутирует с Порошенко, потому что не видит в нынешнем руководстве Украины собеседников - Фриз
2
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
Голосов: 7920
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть