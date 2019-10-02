"Никакого контроля над границей" - боевики о "формуле Штайнмайера"

Подписание формулы боевики трактуют так, будто "Украина признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы". ФОТО: EPA

Боевики-вожаки оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что "никакого контроля над границей киевская власть" после "формулы Штайнмайера" не получит.

Об этом говорится в их совместном заявлении, которое обнародовало агентство боевиков "ДАН".

"Когда он (Зеленский - Gazeta.ua) говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит ", - отметили они.

Подписание формулы боевики трактуют так, будто "Украина признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы". И они сами будут решать "на каком языке говорить, какой будет экономика" и "как будут интегрироваться с Россией".

И будут продолжать диалог в Минске для "полного самоуправления и самоопределения". Отметим, боевики не является официальной стороной переговоров в Трехсторонний контактной группе в Минске. Ими являются Украина, Россия, ОБСЕ.

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