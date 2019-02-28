Никаких решений по Коболеву не принимали - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что правительство не принимало никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом Нафтогаз. Об этом он сказал на заседании коллегии Министерства социальной политики в четверг.
"Правительство приняло решение о том, что 22 марта срок пятилетнего контракта с менеджментом НАК "Нафтогаз України" истекает и будет завершен - на тех условиях, которые были пять лет.
У нас, как акционера, вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании. Мы обратились в Наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", - цитирует Гройсмана "Інтерфакс-Україна"
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Наблюдательный совет Нафтогаза продлил контракт с председателем правления компании Андреем Коболев с месячным окладом в размере 2,08 млн грн.
Срок полномочий Коболева продлили на три года, начиная с 1 января 2019 года.
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