Никаких действий со стороны РФ: в ТКГ оценили шансы на обмен пленными до конца 2021

Есть небольшой шанс, что Россия может предпринять такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации. Фото: Збруч

Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными, поэтому шансы на то, что он состоится до конца года, очень малы. Об этом заявил представитель ОРДО в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире Украина 24 в субботу, 25 декабря.

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца года - ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - сказал Гармаш.

По его словам, есть небольшой шанс, что Россия может предпринять такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации. Этого от Москвы требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами.

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"Но пока никаких признаков этого я не вижу. Более того, на последнем заседании (ТКГ- ред.) они (российская сторона - ред.) еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта", - подытожил Гармаш.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. Россия наращивает войска и технику на границе и хочет дальше продвинуться на территорию Украины. Страна-агрессор стянула к украинской границе почти 100 тыс. военных.