"Ни мира, ни капитуляции, и это скорее хорошо" - Геращенко о Н4

Нардеп Ирина Геращенко прокомментировала результаты встречи "нормандской четверки"

Встреча "нормандской четверки" после трехлетнего перерыва не стала исторической: "не произошло ни зрады, ни победы; ни подписания мира, ни капитуляции". Это, в общих чертах, является полезным для Украины.

Такое мнение высказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде, бывшая уполномоченная презедента Порошенко по вопросам урегулирования на Донбассе, бывший член гуманитарной подгруппы ТКГ Ирина Геращенко во вторник, 10 декабря.

"Прогнозируемо и очень важно - что до конца года будут освобождены заложники. Для меня это имеет очень личное измерение, болею, чтобы среди списка были Станислав Асеев и наши военные, которых с 2015 удерживают боевики в оккупированном Донецке и Луганске. Путин не отдал нам их в декабре 2017, украв еще два года жизни ребят и их семей. Очевидно, Путин мог освободить заложников уже давно, но держал как козырь в своем КГБшном рукаве. Это самый весомый результат саммита", - написала Геращенко.

Вместе с тем, нардепка напомнила, что в канцлера Германии Ангелы Меркель скоро завершается ее многолетнее пребывание на должности, она занималась минским процессом и стремится хоть к какому-то прогрессу на финише своих полномочий.

Президент Франции Эммануэль Макрон заходит в избирательную кампанию: до сих пор он не занимался минским процессом, но сейчас стремится к лидерству в ЕС и хочет закрепить за собой успех - хотя бы в вопросе освобождения заложников.

"И Германия, и Франция, как и ЕС в целом хотели бы потепления с Россией. Если это произойдет за счет Украины - так и будет", - пишет Ирина Геращенко.

"В тяжелых международных переговорах чрезвычайно важен беграунд. Знать его, помнить, анализировать, использовать. Минские соглашения были подписаны в трагические для Украины дни, когда надо было остановить Иловайск и Дебальцевскую бойни, убийство украинцев. Мы использовали паузу для наращивания мощи украинской армии, усиление нашей оборонной сферы. Преемники, пользуйтесь этим. Что-то подписали не так и не то - подпишите свой план, свою дорожную карту, которая приведет Украину к миру через победу. Мы же во всех вопросах, работающих на Украину, точно будем власть поддерживать. Потому что ворон - в Кремле. Это аксиома", - резюмирует Геращенко.