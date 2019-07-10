"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник

Депутатов украинского парламента и чиновников министерств можно условно разделить на три группы. Первая - предприниматели, которые хотят питать свой бизнес за счет проектов из государственного бюджета. Вторые - представляют интересы определенного сектора экономики и поэтому лоббируют их интересы. Аграрии лоббируют дотации, энергетики выбивают себе выгодные условия. Третьи идут во власть, чтобы за бесценок покупать себе или своих компаний в пользование государственные ресурсы или имущество.

Об этом рассказывает Ростислав Мельник - президент строительной корпорации "РИЕЛ". За 15 лет его предприятие сдало в эксплуатацию более 40 современных объектов.

Ростислав Мельник баллотируется в Верховную Раду по 116-му избирательному округу. До сих пор не работал в политике.

Президент строительной корпорации РИЕЛ Ростислав Мельник: "Минимальная зарплата в Украине может быть на уровне 800 евро. Когда люди будут иметь такие деньги, смогут отдать 100 евро за страховую медицину "

Как вы строили бизнес? Почему вам удалось, а многим - нет?

Все началось в 1997-м. Я взял в аренду помещения на рынке "Южный", занимался продажей сантехники. В 2000-м уехал в Англию на заработки. За год заработал деньги, чтобы вернуть долги, и вернулся. Основал фирму, которая работала на подрядных работах. В 2003-м взял кредит, купил первый недострой на улице Генерала Чупринки во Львове. Это было мое первое собственное строительство.

Потом начали заниматься повышением энергоэффективности старых домов. Почему?

Искал преимущество перед другими застройщиками. 7 лет назад был в США. Увидел, как там используют тепловую энергию. Там иной механизм нагрева помещения. Газ не подведен к каждому дому, 80% отопления работает на дизельном топливе и мазуте. Американцы нагревают помещение воздуховодами, а не батареями. В механизме отопления все просто: человек просыпается в 6.45, соответственно, отопления включается в 6.30 и за 15 минут прогревает помещение. Как только хозяин вышел на работу, отопление отключается. За 15 минут до его возвращения домой включается снова. Когда человек дома, в помещении тепло, как только идет из дома - температура снижается. Никто не греет стены.

Европейцы используют такой механизм лет 15. Расчеты показали, что снижение температуры воздуха в комнате всего на один градус экономит 5% ресурсов. Если вы снизите температуру на 5 градусов, сэкономите 25%. Мы начали думать, как эти цифры можно применить на практике. Европейские технологии уже разработаны, но они дорогие. Нам встроить их в каждую квартиру было проблемно, потому что это существенно удорожало стоимость квадратного метра. Начали искать, как это можно сделать другим способом, и нашли партнеров в Запорожье - талантливых программистов, которые много лет работают с иностранными компаниями. Они разработали технологию. Снижение температуры воздуха в комнате всего на один градус экономит 5% ресурсов

Это ваша технология?

Мы - заказчики. Разработчики - украинская компания из Запорожья. Полный цикл производства технологии происходит в Украине.

В чем заключается суть системы? Как работает и помогает экономить?

Технология проста. В квартире устанавливают специальный коммутатор, имеющий блок для программного обеспечения и принимает данные с любого устройства для, имеющий блютуз. Параметры отопления можно устанавливать на мониторе управления, в котором в программировании время и интенсивность подачи тепла. На входной трубе с отоплением устанавливают электрический кран, на который поступает сигнал с коммутатора, и кран перекрывает горячую воду полностью или частично, в определенное время - восстанавливает подачу. К этой системе относится термодатчик, который замеряет температуру в комнате. Технология простая и дешевая.

Температуру в помещении регулирует программа?

Да. В этой системе каждый потребитель видит показатели счетчика: как работает, сколько потребляет, сколько это стоит. Не нужно ждать платежек.

Сколько такая технология позволяет экономить?

Среднестатистическая семья в восемь утра идет на работу и в семь вечера возвращается. Если в отсутствие отопления выключать, а ночью люди будут спать при температуре 17 градусов, а не 25, то можно экономить до 40% стоимости отопления.

Сколько стоит система?

До 200 долларов на квартиру. Окупается за один отопительный сезон.

Что предлагает ваша социальная программа "Ваш энергоэффективный дом от "РИЕЛ" для старых домов?

В многоквартирных домах есть 2 системе подачи отопления: горизонтальная, как в новых домах. Для такой системы наша технология подходит лучше всего, потому что можно установить поквартирный регулирования подачи тепла. Но есть дома с вертикальной системой подачи отопления - тепло идет сверху вниз по стоякам. В таком случае датчик, который будет регулировать подачу отопления, устанавливать на входе в дом. Это менее эффективная система, потому что в каждой комнате не получится установить необходимую температуру, но общедомово это можно делать. Если правильно пользоваться этой системой, то оплаты платежей из городских сетей будут меньше, чем платежи при индивидуальном отоплении. В рамках нашей благотворительной инициативы мы объявили конкурс на бесплатную установку систем энергосбережения в 12 домах. При внедрении системы оплаты платежей из городских сетей будут меньше, чем платежи за индивидуального отопления

Почему такого решения никто не предлагал раньше?

Все хотят торговаться за газ, вместо того, чтобы остановить собственное расточительство. Газ всегда будет иметь рыночную цену: какая цена в Европе, такая цена будет и у нас. Нам не могут продавать дешевле, могут менять на что-то. То есть, если мы не доплатим, то на чем потеряем. Надо меньше его потреблять. Если бы в Украине эта технология была во всех домах, нам хватало бы собственной добычи.

Такую систему можно ввести на общегосударственном уровне?

Это должно было работать давно. Наша технология демонстрирует, что можно экономить без особых капиталовложений. Если в доме еще и поменять окна, утеплить его эффективность будет еще выше. Кабмин должен правильно подойти к этому вопросу. Он должен подсчитать, сколько нужно вложить денег и как быстро они окупятся. Это можно внедрить за 2 года. Деньги для проекта - найти за границей. Кредит на эту программу без проблем даст Европейский банк реконструкции и развития. Полностью обеспечить все дома программе можно за 10 лет.

Почему вы идете в Верховную Раду?

За 28 лет большинство тех, кто у власти, ни разу не работали на государство. Ни депутаты, ни министры, которых делегировали выполнять какие-то функции. Все шли во власть ради наживы. Хочу изменить качество парламента и знаю, как это сделать. Парламент и правительство должны работать. Надо сделать полную диджитализацию органов управления в государстве. Сделать "государство в смартфоне". Чтобы каждый человек в любое время могла проконтролировать работу чиновника любого уровня. В такой системе ни один госуправленец не сможет обманывать на тендерах, тянуть жилы из госбюджета. Когда мы так поступим, в государственные органы идти умелые управленцы, честные общественные лидеры, люди, которые реально могут менять страну.

Кабмин избираться на конкурсной основе, чтобы там были действительно толковые люди.

И не важно сколько депутатов - 100 или 300. Важно чтобы в названных мной групп людей навсегда пропало желание идти в Верховную Раду. Тогда там будут менеджеры, которые умеют и хотят реализовать свои умения.Так же как человек идет директором, чтобы налаживать какой-то процесс. Ведь все начинается с мотивации. Не важно, сколько депутатов - 100 или 300. Важно чтобы у нынешних групп людей навсегда пропало желание идти в Верховную Раду

Каким можно выйти из того экономического тупика, в котором оказалась страна?

У нас половина экономики - в тени. Если вывести ее оттуда, - ВВП страны вырастет на 100 процентов. Министр говорит: "Мы уменьшили Единый социальный взнос до 22 процентов, а зарплату все равно выдают в конвертах". Это несложно исправить. Посчитать, например, сколько налоговой нагрузки идет на оплату труда, чтобы выработать хлеб? 70-73 процента от трудозатрат. При таких начислениях экономика никогда не выйдет из тени. Если снизить эти поборы до 25 процентов, то всем бизнесструктурам будет выгодно выйти из тени, платить чистую зарплату и за один месяц ВВП вырастет вдвое. Будет не 2 процента в год, а 100 процентов.

Кабмин и Министерство экономики должны нанять двести консультантов, которые сделают все расчеты. Ключевое зло экономики - начисление всех видов налогов и сборов! Минимальная зарплата в Украине может быть на уровне 800 евро, то есть 1000 долларов. Это реально. Когда люди будут иметь такие деньги, смогут отдать 100 евро за страховую медицину. В других странах при минимальных доходах налогов не берут. А когда человек будет иметь доход в год не 9 с лишним, а 20 000 евро - тогда можно платить и 25 процентов, когда 200000 евро - это и 45 процентов отдавать на налоги.

Когда 12 миллионов работающих лиц заплатят по 100 евро, то сразу получится необходимая сумма для качественной медицины.

Какие задачи ставите себе на избирательном округе?

Есть проблема невероятно дорогого газа. А я знаю способ, как этому противодействовать уже сегодня. Это - система, которая стоит на весь дом несколько тысяч долларов. Позволяет температурного регулирования, управления подачей тепла. Работа теплоэнерго на отопительный сезон рассчитана на внешнюю температуру в минус 15 градусов. И среди всего отопительного сезона такая низкая температура держится до 26 дней из 6-ти месяцев. Остальное время теплоэнерго перегревает дома. Нормальная рабочая температура в рабочее время, по европейскому показателю, - 18 градусов. У нас - 23-24 градуса.

На моем округе есть случаи, где люди уже используют систему теплорегулирования и платят за тепло на 40% меньше тех, кто такой системы не имеет.