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понедельник, 19 августа 2019 14:40

Нетаньяху намекнул, чего ждет от Зеленского

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Нетаньяху намекнул, чего ждет от Зеленского
Нетаньяху находится с двухдневным визитом в Киеве. Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригласил президента Владимира Зеленского в ближайшее время посетить "столицу Иерусалим".

Об этом глава израильского правительства сказал во время совместного с Зеленским брифинга в Киеве.

"Хочу воспользоваться возможностью и пригласить вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу", - сказал Нетаньяху.

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Израиль считает Иерусалим своей столицей. Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим был столицей их будущего государства.

Международное сообщество не признало это решение. Однако отдельные страны - США, Чехия, Румыния, Австралия, Гондурас, Гватемала и Парагвай - признали Иерусалим столицей Израиля. Некоторые государства уже перенесли свои посольства из Тель-Авива.

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