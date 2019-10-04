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суббота, 05 октября 2019 09:25

Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова

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Автор: Сергей Старостенко
  Мы часто не понимаем, где свои. где чужие, и очень часто открываем огонь по своих же - считает Ольга Решетилова
Мы часто не понимаем, где свои. где чужие, и очень часто открываем огонь по своих же - считает Ольга Решетилова

Сейчас украинское общество находится в тумане войны. "Мы часто не понимаем, где свои, где чужие, и очень часто открываем дружественный огонь по своим же. Особенно это было видно во время избирательных кампаний".

Об этом говорит правозащитница, руководитель Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова в интервью журналу Країна.

"Нет однозначной измены или победы. Есть туман войны. Это военная терминология. Во время боя боец ​​иногда теряет ориентацию и в пылу боя перестает понимать, где свои, где чужие. Это приводит к так называемому дружественному огню, когда начинают стрелять по своим. Со временем социологи перенесли этот термин на оценку состояния общества. Особенно в переходные периоды и во время войны.

Сейчас украинское общество находится в тумане войны. Мы часто не понимаем, где свои, где чужие, и очень часто открываем дружественный огонь по своим же. Особенно это было видно во время избирательных кампаний. Тогда уровень агрессии и ненависти одних к одним в обществе зашкаливал. Причем явных причин для этого не было. У всех нас примерно одинаковый вектор и одна задача - сохранить государство", - сказала она.

Задача пропаганды - убедить вас, что в стакане не вода, а вино. А задача дезинформации - заставить вас сомневаться во всех версиях, не верить никому. В Украине эта цель во многом достигнута

"Мы вообще находимся в таком состоянии, когда не понимаем сути, природы процессов. Иногда к этому добавляется дезинформация как элемент гибридной войны. Ясно, что спецслужбы российские здесь работают. С пропагандой мы знакомы, а вот дезинформация - это новое явление. Я часто цитирую Эмине Джапорову, бывшую крымскую журналистку: задача пропаганды - убедить вас, что в стакане не вода, а вино. А задача дезинформации - заставить вас сомневаться во всех версиях, не верить никому. В Украине эта цель во многом достигнута. У нас в обществе нет доверия ни к одному институту или организации, у нас нет моральных авторитетов", - добавила Ольга Решетилова.

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"Нам нужно с этим что-то делать. Потому что мы среди боя стоим растерянные. Мы не знаем, где свои, где чужие, и не знаем, чьей команды слушаться. В этой ситуации, как говорила Катя Гандзюк, нам надо тянуться друг к другу. Только объединение общества поможет нам получить ответы. Нам нужно сплотиться на этом поле боя, чтобы, когда туман войны рассеется, мы не оказались среди трупов своих и перед выстроенными шеренгами врага", - отметила правозащитница.

Интервью с Ольгой Решетиловой читайте в журнале Країна.

Государственный департамент США разрешил продажу Украине 150 противотанковых ракет Javelin и оборудование для обслуживания на сумму около $39,2 млн.

Таким образом, впервые на официальном уровне публично подтверждена готовность Вашингтона реализовать проект по продаже Украине современного летального вооружение в рамках программы "Международные военные продажи", – говорится в сообщении посольства Украины в США.

Автор: Валерия Радзиевская
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05
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