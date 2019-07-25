"Несвойственные" функции СБУ: миф и реальность

В последние годы в Украине чрезвычайно актуальна тема реформ. В том числе и реформирования органов государственной власти, которое, безусловно, является более чем актуально. Не является исключением в данном случае и правоохранительные структуры и украинские спецслужбы, среди которых главное место занимает Служба безопасности Украины. Дискуссии по реформе национальной спецслужбы, которую довольно часто сводят к лишению ее так называемых "несвойственных" функций, разгораются каждый раз, когда СБУ оказывается в центре внимания медиа через выполнение своих полномочий в правоохранительной сфере.

Будучи глубоко убежденным в необходимости комплексной реформы Службы безопасности Украины, хочу отметить, что возведение сути этой реформы к уменьшению полномочий или ликвидации отдельных подразделений спецслужбы является непрофессиональным и несет больше вреда, чем пользы, и наносит непоправимый ущерб восприятию результатов деятельности и имиджа спецслужбы в глазах украинского общества.

Анализ функционала спецслужб стран ЕС и НАТО указывает на то, что во многих из них имеются задачи и полномочия, которые в контексте Службы безопасности Украины, отдельные представители украинских общественно-политических движений и, отчасти, государств-западных партнеров Украины, называют функциями "несвойственными "для специальных служб. Речь идет о классических спецслужбах, которые наряду с контрразведывательной деятельностью наделены полномочиями в сфере борьбы с коррупцией, организованной преступностью, контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. Сегодня выделяют четыре основных блока, в которых СБУ предлагают избавиться от полномочий: коррупционный, экономический, военной контрразведки и следствия. На этот раз остановлюсь на борьбе с коррупцией, а впоследствии проанализирую и другие.

Итак, борьбой с коррупционными правонарушениями, совершенные как субъектами властных полномочий, так и отдельными субъектами предпринимательской деятельности, которые используют бюджетные средства или средства международных финансовых организаций, занимающихся менее 9 спецслужб с блока стран ЕС-НАТО.

Среди них Эстонская Служба внутренней безопасности (Kaitsepolitseiamet (KaPo)), Болгарское Государственное агентство "Национальная безопасность" (Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)), Польское Агентство внутренней безопасности (Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego (ABW)), Румынская служба информации (Serviciul Român de Informaţii (SRI)), Словацкая информационная служба (Slovenská informačná služba (SIS)), Хорватское Агентство безопасности и разведки (Singurnosno-obavještajna agencija (SOA)), Мальтийское Министерство внутренних дел и национальной безопасности (Ministry for Home Affairs and National Security (MHAS)), Полиция Исландии (Lögregla). В Информационной службе безопасности Чехии (Bezpečnostní informační služba (BIS)) функция борьбы с коррупцией и оргпреступностью отсутствует, однако ее сотрудники осуществляют контроль за использованием коррупции как элемента воздействия на государственных деятелей, осуществление экономического давления, манипуляций с медиа-средой и публичной позицией некоммерческих и правительственных структур.

Борьбой с организованной преступностью и вовлечением в такой деятельности лиц, уполномоченных на осуществление функций государства, занимаются спецслужбы не менее 18 стран ЕС-НАТО.

Это уже упомянутые Эстонская KaPo, Болгарская ДАНС, Румынская SRI, Чешская BIS, Словацкая SIS, Хорватское SOA, Мальтийское MHAS и Исландская Lögregla. Также этой функцией наделены Австрийское Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)), Государственная разведывательная служба Албании (Sh "rbimi Informativ Shtet" ror (SHISH)), Национальная разведывательная служба Греции (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ( EYP)), Система информации Республики Португалия (Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP)), Агентство национальной безопасности Черногории (Agencija za Nacionalnu Bezbjednost (ANB)), Полицейская служба безопасности Норвегии (Politiets sikkerhetstjeneste (PST)), Национальная служба разведки и безопасности Люксембурга (Service de Ren seignements de l'Etat (SRE)), Национальная разведывательная служба Кипра (Εθνικής Υπηρεόιας Πληροφοριών (EΥΡ)), Отдел преступлений и безопасности Ирландии (Bhrainse Coireachta agus Slándála (BCS)). В подавляющем большинстве спецслужб остальных стран ЕС-НАТО борьба с организованными преступными группировками ведется в ходе осуществления контрразведывательных мероприятий через призму борьбы с терроризмом и экстремизмом.

С легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, борются спецслужбы Болгарии, Румынии, Венгрии, Греции, Португалии, Мальты, Кипра и США. Борьба с контрабандой входит в обязанности специальных служб Эстонии, Греции, Кипра, Ирландии и США. Уголовное преследование организаторов схем незаконной миграции осуществляют спецслужбы Болгарии, Венгрии, Словакии, Греции, Португалии, Мальты и Кипра. Незаконному обороту оружия предотвращают спецслужбы Бельгии, Румынии, Чехии, Греции, Мальты, Кипра, Ирландии и Исландии.

Сегодня Служба безопасности Украины является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность Украины. Государственная безопасность включает в себя защищенность государственного суверенитета, территориальной целостности и демократического конституционного строя и других жизненно важных национальных интересов от реальных и потенциальных угроз невоенного характера (Закон Украины "О национальной безопасности Украины"). Исходя из того, что национальными интересами законодатель называет жизненно важные интересы человека, общества и государства, реализация которых обеспечивает прогрессивное демократическое развитие Украины, а также безопасные условия жизнедеятельности и благосостояние ее граждан, коррупция и организованная преступность в тех масштабах, которые они приобрели в Украине, безусловно представляют угрозу государственной безопасности.

Более 40% населения Украины считает коррупцию основной угрозой, а Государственный департамент США прямо называет ее угрозой национальной безопасности. Кроме этого, коррупцией в высших эшелонах власти и участии ее представителей в схемах организованной преступности, которые часто носят трансграничный характер, безусловно пользуются иностранные спецслужбы для подрыва государственной безопасности Украины.

Именно через осознание уровня угрозы коррупции и организованной преступности национальной безопасности, спецслужбы стран ЕС и НАТО ведут борьбу с этими угрозами наравне с противодействием разведывательной и диверсионной работе иностранных спецслужб и террористических организаций. Именно поэтому Закон Украины "О Службе безопасности Украины" (ст.2) среди задач спецслужбы выделяет предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений коррупции и организованной преступной диляьности в сфере управления и экономики, а также других противоправных действий, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины. И именно поэтому, для эффективного выполнения задачи по преодолению коррупции, которое Президент Украины поставил перед и.о. Председателя СБУ Иваном Баканова, сегодня нужно говорить о внесении изменений в Закон Украины "О национальной безопасности" и возвращения спецподразделений СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью в перечень определенных Законом "О предупреждении коррупции" специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, и отнюдь не об их ликвидации.

Тем более, что эффективной структуры по спецподразделение СБУ в борьбе с коррупционерами разных мастей в Украине сегодня просто нет. Задержание коррупционеров происходят почти ежедневно во всех без исключения регионах страны. Противодействие системной коррупции, которая представляет угрозу национальной безопасности и препятствует развитию частного сектора экономики, заключается в ежедневном выявлении коррупционных схем в фискальной и таможенной службах, разоблачении конвертационных центров. Общий оборот "конвертов", деятельность которых прекратили спецподразделения СБУ за последний месяц, составил более миллиарда гривен. Максимальный размер выявленной сотрудниками ГУ "К" СБУ неправомерной выгоды, которую пытались получить от представителя коммерческой структуры должностные лица местного самоуправления и Нацполиции, составляет 500 000 долларов США. Руководители райгосадминистраций задерживаются со взятками, которые исчисляются сотнями тысяч долларов США. Только за последний месяц сотрудниками спецподразделений СБУ выявлено 5 международных каналов контрабанды наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, в том числе через тесное сотрудничество с правоохранительными органами западных государств-партнеров. Службой безопасности Украины ликвидировано более 10 организованных преступных группировок, которые специализировались на вымогательстве денег у представителей бизнес-среды, изготовлении и сбыте наркотиков, оружия, нелегальной миграции. А после беспрецедентной спецоперации СБУ по обезвреживанию мощного канала контрабанды табачных изделий стоимостью около 70000000 гривен, представители посольства Великобритании отметили работу украинской спецслужбы в направлении борьбы с контрабандой контрафактных сигарет и отметили, что Великобритания продолжит укрепление сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

Нельзя ликвидировать спецподразделение СБУ, который эффективно борется с коррупцией только потому, что кто-то назвал такую ​​борьбу "несвойственной функцией" спецслужбы (что, как видим на примере западных спецслужб, не соответствует действительности). А искоренения тех негативных тенденций в работе СБУ, побуждающие отдельных экспертов заявлять о необходимости лишения национальной спецслужбы вроде "несвойственных" ей функций, следует осуществлять через закреплены в Законе Украины "О национальной безопасности Украины" механизмы демократического гражданского контроля, общественного надзора, взаимного контроля между различными ветвями власти и судебного контроля, а также эффективного планирования и кадровой политики в сфере национальной безопасности.

В части же реформирования специальных служб стран-членов ЕС и НАТО следует заметить, что их официальные представители не скрывают, что процесс реформирования спецслужб, например, прибалтийских стран, также длительным и не имеет определенных сроков завершения.