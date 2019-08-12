Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай

Автор: AgroPolit.com Александр Солонтай самым тяжелым в нынешней политической ситуации считает менять страну в условиях войны

Следующие несколько месяцев, пока сформируется Верховная Рада и правительство, страной будет руководить "коллективный Зеленский". Это имеет перспективы и угрозы одновременно. Вопрос в том, пойдет ли власть на назначение себе конструктивной оппозиции в парламенте. Об этом Gazeta.ua рассказывает эксперт по политике Александр Солонтай.

После выборов в Верховную Раду он сложил полномочия председателя политсовета партии "Сила людей". По списку они набрали 0,19% - это 28 тыс. голосов.

Что побудило уйти из руководства политической партии?

Результаты выборов. Я взял ответственность за проигрыш на выборах. Подал заявление об отставке 21 июля, когда стали известны результаты по списку. Политсовет его удовлетворил 3 ​​августа. Результаты по мажоритарке были значительно лучше, но это заслуга местных лидеров.

Трудно далось это решение?

Очень. Я рассчитывал на другой сценарий. Хотелось быть более успешным, популярным среди избирателей. Но люди объявили свой вердикт. На прошлых парламентских выборах "Сила людей" взяла чуть больше 17 тысяч голосов. На этих - более 28 тысяч. Формально этот рост, но реально мы хотели значительно большего. Партию знают менее 15 процентов украинцев. Но даже эти избиратели понимали, что при нынешней политической ситуации у "Силы людей" нет шансов преодолеть 5-процентный барьер. Чтобы их голос не пропал, отдали его тем, кто точно пройдет в Верховную Раду. Кроме того, нас накрыло "зеленой волной". Люди хотели других, новых и свежих, но таких, которые будут "дружить" с Зеленским. Поэтому выбирали значительно худших, зато от "Слуги народа".

Вы - молодая политическая сила. Почему не удалось конкурировать с партиями-новичками?

Мы политическая организация, которую финансируют ее члены. Группа построена как организация, а не проект. Люди объединены идеологически, а не потому, что фанатеют от ее лидера. На нее не влияет ни один олигарх. Но олигархи держат телеканалы. Нас ни разу не пригласили на политические ток-шоу. Для чего им презентовать людей, которые завтра поставят вопрос о демонтаже олигархии?

У вас есть партийные ячейки в областях или районах?

Партия имеет представителей среди мэров, в районных, городских и сельских советах. По результатам местных выборов в 2015-м, партия имеет 64 фракции в 17 областях. Крупнейшие общины - это Кривой Рог, Мариуполь, входящие в "десятку" крупнейших городов Украины. Членами партии являются мэры городов - Юрий Бова (мэр Тростянца Сумской области. - Gazeta.ua), Владимир Шматько (мэр Черткова Тернопольской области. - Gazeta.ua). Поэтому нас называют партией местного самоуправления. 30 июня на выборах в Богуславский городской совет Киевской области прошла "Сила людей". Но достижениями только на местном уровне и волонтерской деятельностью невозможно изменить страну. Поэтому партия мыслит о политическом уровне воздействия.

Что изменили и еще изменят эти выборы в стране?

Есть риск потери парламентаризма. При негативном сценарии это произойдет в течение года, если Офис президента сделает парламент "девушкой по вызову". С другой стороны, есть шанс, что народные депутаты изменят парламентскую систему: заставят ходить на работу, отменят депутатские фонды подкупа избирателей, будут работать в комитетах, усовершенствуют законодательный процесс, сформируют систему личного голосования. Это будет шаг вперед. В какую сторону изменится ситуация, увидим через месяц.

Большинство партий-мастодонтов проиграли. Чем будут заниматься их лидеры?

Зеленский своими кандидатами на округах "убил" мастодонтов, выбросил из политического процесса. Условные "Литвины и Кононенко" временно пойдут на политическую пенсию. И это хорошо. Основная масса тех, кого избиратели выставили за дверь, политиками не были. Бывшие депутаты были активистами, певцами, военными, журналистами, бизнесменами, ставленниками олигархов. Они там отстаивали чьи-то интересы. Политику страны не формировали. Но если система не изменится, они вернутся. Но хуже всего: новые будут становиться такими же, как предшественники. Они должны учесть опыт и стать государственными управленцами. Если же не поймут этого или не решатся, - страна будет стоять на месте.

Что показали более 2 месяцев работы президента Зеленского?

Подтвердилось, что он - новый, свежий, но "зеленый" человек. У него нет команды. Они на ходу формируют все. У Порошенко была такая же история. Из негативного, мы увидели, что на Зеленского есть олигархические влияния, о которых предостерегали. Но пока они не столь критичны, чтобы называть его куклой в чьих-то руках. Конечно, будут изменения, все решится в момент назначения правительства.

Как будет работать треугольник Верховная Рада-Офис президента-правительство?

Его возглавит Офис президента. На несколько месяцев в Украине установлена ​​президентская республика, поэтому Рада и Кабмин будут подчинены. Государством будет руководить "коллективный Зеленский". Далее будет зависеть от того, какие реформы и изменения они будут делать. Будут руководствоваться Конституцией или нет.

А если "коллективный Зеленский" затянется?

Последствия будут зависеть от того, делегирует ли Зеленский полномочия новому правительству, или включит режим ручного управления.

Может победа одной политической силы быть плюсом для страны?

Эта ситуация создает и возможности, и риски. Уже отмечал, что, кроме сценария ликвидации парламентаризма, есть другой вариант - могут и провести быструю реформу парламента, даже если она будет "под них". Если парламент заработает лучше, то будет работать и после Зеленского.

Как будет ладить между собой оппозиция?

Никак. Столько разных оппозиций не могут ладить. Вопрос в том, пойдет ли власть на назначение себе конструктивной оппозиции в виде вице-спикеров или председателей комитетов. Потому что оппозиционные голоса никому не нужны, кроме редких голосований за изменения в Конституцию. Если "Голос" будет оппозицией, она будет конструктивная и умеренная. Если будет коалиция с "Голосом", роль оппозиции отведут "Батькивщине" и "Европейской солидарности".

Каких неожиданностей стоит ждать с началом работы нового парламента?

Их будет много и самых разнообразных.

Что будет признаком эффективности парламента?

Парламентская реформа. С этого начнется оздоровление Верховной Рады. Когда депутаты начнут ходить на работу. Деньги из фондов направят на экономическое развитие, а не на подкуп избирателей. Будут голосовать лично, а не за соседей. Будут рассматривать законопроекты, а не накапливать их. Тогда будут реформы. Например, децентрализация застопорилась, потому что парламент не рассмотрел ряд законопроектов. Позже будут другие индикаторы: начала ли Верховная Рада взаимодействовать с правительством, или остается придатком к Офису президента. Третьим индикатором будут реформы: какие и насколько глубоко их проводят.

Как избавиться от законодательного спама?

Коалиция должна принять изменения в регламент. Надо установить барьеры и фильтры, в частности усовершенствовать процедуру регистрации законопроектов. Инициатива должна пройти комитет.

Что является самым сложным в нынешней политической ситуации?

Делать изменения в условиях войны. Мы не можем сконцентрироваться на реформах на 100 процентов. Огромные силы в Украине забирает Путин, который продолжает убивать и ищет возможности для уничтожения. У нас каждый день есть потребность защищаться.

Как общественность сможет контролировать власть?

Сейчас, кроме общественного контроля, только через медиа, потому что общественность не хочет создавать настоящие партии. Люди хотят волшебную палочку, чтобы контролировать центральную власть и не напрягаться. Так не бывает. Граждане во всем мире для контроля и влияния на политиков объединяются в партии, финансируют независимые СМИ. А у нас даже активное общество не имеет партбилетов. Помните, что мы говорим о небольшом количестве людей. В общем, наше общество не является гражданским. Более 50 процентов не участвуют ни в гаражных объединениях, ни в волонтерских движениях, ни в родительских комитетах. Органы самоорганизации только рождаются. За 10 лет количество объединений возросло. У нас намного лучше ситуация по сравнению с Россией, Казахстаном или Беларусью. Но если сравнивать с Канадой, Австралией, Штатами, Швецией, то нам еще работать и работать.