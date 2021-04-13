"Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации" - Кулеба после встречи с главой Госдепа

России необходимо объяснить, что цена за новую военную авантюру будет для нее слишком высокой.
В Twitter об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.
Блинкена Кулеба назвал другом, а встречу с ним хорошей. На встрече обсудили стягивание войск России и воинственную риторику Кремля.
"Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности четко объяснив РФ, цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой", - написал украинский министр.
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Блинкен сообщил, что обсудил с Кулебой поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы продолжаем поддерживать евроатлантической интеграции Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", - написал глава Госдепа в Twitter.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Там провел совместный брифинг с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
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