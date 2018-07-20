Немного Ляшко, немного Тимошенко: назвали союзников коалиции

Фракции Олега Ляшко и Юлии Тимошенко помогают коалиции. Фото: УНІАН

В принятии законов "Блоку Петра Порошенко" и "Народному фронту" помогают бывшие участники коалиции.

Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

Всего за сессию приняли 46 законов (не считая законов о ратификации), посчитали в организации.

В среднем за них голосовали 245 народных депутатов, из которых только 159 были членами БПП и НФ.

Остальные голоса обеспечивали, в первую очередь, внефракционные депутаты, а также депутаты Радикальной партии Олега Ляшко и "Самопомощи". В среднем "за" один принятый закон голосовали 25 внефракционных депутатов, 17 депутатов "Самопомощи" и 15 "радикалов".

Также "за" нажимали по 9 депутатов "Батькивщины" и "Оппозиционного блока", 7 депутатов "Возрождения" и 5 депутатов "Воли народа".

"Для принятия закона нужно как минимум 226 голосов. Де-юре в БПП и НФ 217 депутатов, однако де-факто за законы голосует только 159 из них. Остальные голоса отдают, в первую очередь, внефракционные депутаты, а также фракции "старой коалиции". В тоже время так называемые олигархические группы и фракции ("Возрождение", "Воля народа", "Оппозиционный блок"), как правило, за законы в основном не голосуют", - говорит глава КИУ Алексей Кошель.

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Коалицию "Европейская Украина" образовали в ноябре 2014 года. В нее вошли "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", Радикальная партия Олега Ляшко, "Батькивщина" и "Самопомощь". Объединяла 302 депутатов. Впоследствии три последние силы вышли из нее.