Немчинов, Таран, Ткаченко и другие - эксперт спрогнозировал кадровые ротации в правительстве

Власть запускает процесс увольнения министров в правительстве, чтобы спасти рейтинг президента Владимира Зеленского. Фото: УНИАН

После увольнения Дмитрия Разумкова и планового переформатирования в Верховной Раде власть запускает процесс увольнения министров в правительстве, чтобы спасти рейтинг Владимира Зеленского.

Состав Кабмина может обновиться минимум на треть. Об этом сообщил в своем Telegram-канале политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"По некоторым министрам уже накопился критический уровень негатива, некоторые министры просто не смогли наладить и продемонстрировать хоть какую-то эффективную заметную работу. К тому же свежий оффшорный скандал, вагнергейт и критическую ситуацию с тарифами власть хочет перебить "кадровой темой". И еще свежая социология с откатом рейтинга президента принуждает Зеленского к решительным кадровым изменениям. Логика здесь простая - демонстрация своей силы и таким образом спасти президентский рейтинг, предлагая избирателям "козлов отпущения-министров", которых можно сделать виновным во всех провалах власти", - пишет Голобуцкий.

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В частности, кандидатом на вылет он называет министра Кабинета министров Олега Немчинова, который заблокировал предоставление на рассмотрение правительства аналитической записки "Нафтогаза" о критической ситуации с газом и росте цены на него.

Также, по его информации, планируется уволить министра культуры Александра Ткаченко.

"Он откровенно провалил свою работу в должности и был малоэффективным в противостоянии с мэром Кличко. Именно Ткаченко называли одним из претендентов на должность главы КГГА, но от этой идеи уже окончательно отказались, потому что Ткаченко показал свою полную неэффективность. К тому же увольнение Ткаченко станет символическим прощанием с Коломойским. По крайней мере власть будет пытаться это так показать", - отметил Голобуцкий.

Кроме того, кандидатом на увольнение Голобуцкий называет министра юстиции Дениса Малюську, который "вместо совершенствования юридических сервисов пытается зарабатывать на тюрьмах и СИЗО". Также, по его информации, есть куча претензий к министру обороны Андрею Тарану, который "так и не смог наладить государственный оборонный заказ", и вице-премьера и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, который провалил реформу оборонпрома.

После переформатирования правительства Офис президента с большой вероятностью начнет ротацию на уровне регионов. Уже формируются списки руководителей ОГА, которые не досидят на своих должностях до конца осени, сообщает эксперт.

Рейтинг Владимира Зеленского начал снижаться, зато после отставки начала расти поддержка Дмитрия Разумкова. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За Владимира Зеленского готовы проголосовать 24,7% тех, кто определился со своим выбором. За Петра Порошенко - 15,6%.