Нефьодов анонсировал увольнение 500 работников таможни

Нефьодов продолжает реформу таможни. Фото: Сегодня

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов пообещал, что в рамках реформирования ведомства будут уволены полтысячи "одиозных таможенников".

"С уже официальным запуском новой Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру и будут уволены. Это означает, что во многих регионах нам удастся прямо сейчас обезглавить схемы", - рассказал глава таможни в эфире "Українського радіо".

По словам Нефьодова, это необходимо для преодоления коррупции.

Он добавил, что конкурсы на замещение должностей в ГТС стартуют 1 декабря.

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"Но очень важный следующий шаг – нам надо заменить уволенных сотрудников профессиональными и честными людьми. Потому что иначе на два-три месяца все притихнут, после этого кто-то там организует такую же историю... Пожалуйста, поверьте нам, что теперь можно и нужно будет работать честно. Идите, и пусть победит лучший", - заявил он.

"Со следующего года мы начинаем программу поднятия зарплаты таможенников, поэтому идите", - добавил Нефьодов.

Глава ГТС добавил, что в начале декабря должны заработать 16 региональных таможен, созданные на базе 26 существующих подразделений.

Нефьодов в марте 2019 принял участие в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы. В конкурсе победил, а 5 июля 2019 правительство утвердило его в должности.