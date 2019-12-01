Нефедов назвал дату запуска Гостаможенной службы

Максим Нефедов анонсировал запуск Гостаможенной службы на следующей неделе Фото: LIGA.net

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов анонсировал официальный запуск нового органа.

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"Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен на следующей неделе вместе с собственно официальным стартом работы Гостаможслужбы", - написал Нефедов в соцсети Facebook.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы Максиму Нефедову запустиуть новую службу до 1 декабря 2019 года.