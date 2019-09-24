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вторник, 24 сентября 2019 10:18

Не в госбюджет: министр экономики рассказал, кому пойдут деньги от продажи земли

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Не в госбюджет: министр экономики рассказал, кому пойдут деньги от продажи земли
Правительство прогнозирует более 1 млрд долларов от продажи земли в 2020 году. ФОТО: Facebook-страница Тимофей Милованов

Деньги от продажи земли сельскохозяйственного назначения пойдут в бюджеты местных общин, а не в государственный бюджет.

Об этом в интервью hromadske рассказал министр экономики Тимофей Милованов.

Правительство прогнозирует более 1 млрд долларов от продажи земли в 2020 году.

"Но эти деньги пойдут к общинам и к людям. Эти деньги не идут к национальному правительству и в бюджет", - сказал Милованов.

Общины смогут самостоятельно решать, что делать с землей, указал министр - "продать или детскую площадку построить". Продавать землю будут на открытых аукционах. Платформой для этого может стать система е-продаж Prozorro или другая спецплощадка.

В Украине примерно 42 миллионов гектаров земли с/х назначения. Продажа 5% обеспечит 2 миллиарда долларов, отметил министр. Цена на землю, по ожиданиям правительства, будет более 1000 долларов за гектар.

"Но не вся государственная земля будет продана, это будет и частная. Мы ожидаем, что 5% земли продадут за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная - это миллиард ", - пояснил Милованов.

20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало текст законопроекта, которым должны ввести рынок земли.

В случае принятия документа Верховной Радой в Украине отменят запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. Землю смогут купить гражданам Украины, украинские компании, территориальные общины и государство. Иностранцы смогут получить землю в наследство и в течение года должны ее отчуждить. Не смогут получить землю лица, компании и государства, попадающие под закон "О санкциях".

Один человек или компания вместе со связанными лицами совокупно сможет купить не более 15% с/х земель в пределах одной области или 0,5% всех земель с/х назначения в Украине. Первоочередное право на покупку земли получит ее арендатор.
Впервые мораторий на продажу земли в Украине ввели в 2001 году, после чего несколько раз продлевали. Последний раз парламент продлил мораторий своим голосованием 20 декабря 2018 Он будет действовать до 2020 года.

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