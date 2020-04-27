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"Не станьте инструментом в политических заказах" - Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора обратился к ГБР

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&quot;Не станьте инструментом в политических заказах&quot; - Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора обратился к ГБР
Украинские организации вступились за Владимира Вьятровича. Фото: УИНП

Общественный Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, Общественная организация "Всеукраинская правозащитная организация "Мемориал" имени Василия Стуса" и Всемирный Конгресс Украинцев обеспокоены заявлением народного депутата Владимира Вьятровича о его преследовании как бывшего председателя Украинского института национальной памяти за организацию им в 2018 году Международного форума "Украина помнит, мир признает!", посвященного 85 годовщине Голодомора - геноцида украинской нации".

Опубликовали открытое обращение к Государственному бюро расследований, в котором призывают ГБР не стать инструментом в политических заказах антиукраинских сил.

"В Форуме приняли участие много украинских и зарубежных гостей. Среди докладчиков Форума было 32 украинских и 20 иностранных исследователей темы Голодомора, ряд представителей иностранных государств, Всемирного конгресса украинцев, руководители европейских институтов национальной памяти, несколько участников и представители украинских и зарубежных СМИ.

Одновременно мемориальные мероприятия прошли в более чем 80 городах планеты в Австралии, Канаде, США, Японии, Китае, Португалии, Италии, Венгрии, Чехии и других странах.

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Голодомор признан преступлением во многих странах мира. Трагедии такого уровня и такого значения для массового сознания нации является одним из базовых элементов национальной памяти, который вырастает из нравственной потребности почтить память невинно убиенных и обезопасить будущие поколения от повторения в будущем. На государственном уровне почтили память жертв Холокоста в Государстве Израиль, жертв других массовых убийств в странах, которые пострадали.

Зато в Украине памяти жертв Голодомора-геноцида с привлечением государственных средств снова стало возможным только после победы Революции достоинства. Общественный Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов выступил соорганизатором государственно-общественных мероприятий памяти 85 годовщины Голодомора. Наши представители и коллеги принимали участие в Форуме, который состоялся на высоком научном, представительном и организационном уровне.

Примечательно также, что ГБР начало расследование по письму политика, известного своими пренебрежительными заявлениями по теме Голодомора и национальной памяти украинцев, который, кроме того, публично объявляет Владимира Вьятровича своим политическим оппонентом.

Призываем ГБР не стать инструментом в политических заказах антиукраинских сил, которые поднимают голову в последнее время, и не привести к сворачиванию научных исследований преступление геноцида украинской нации".

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Обращение подписали:

Игорь Юхновский - сопредседатель Общественного Комитета чествования памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины;

Иван Васюник - сопредседатель Общественного Комитета памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов;

Стефан Романов - Сопредседатель Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, Первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев;

Иван Окоев - заместитель Председателя Всеукраинской правозащитной организации "Мемориал" им. Стуса;

Владимир Василенко - Заслуженный юрист Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор, с 2006 по 2010 - представитель Украины в Совете ООН по правам человека;

Василий Вовкун - украинский общественный деятель, режиссер, сценарист, культуролог. Министр культуры и туризма Украины в 2007-2010 годах;

Евстратий (Зоря) - архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Священного Синода;

Оксана Забужко - писательница, общественный деятель, лауреат Национальной премии Украины им. Т.Г.Шевченко;

Ярослав Калакура - доктор исторических наук, профессор-консультант кафедры архивоведения и специальных отраслей исторической науки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Сергей Квит - профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", Министр образования и науки Украины (2014-2016);

Роман Круцик - Почетный председатель Киевской городской организации Украинского добровольного историко-просветительского правозащитного благотворительного общества "Мемориал" имени В. Стуса;

Георгий Папакин - доктор исторических наук, профессор, директор Института украинской археографии и источниковедения имени М.С. Грушевского НАН Украины;

Иван Патриляк - доктор исторических наук, декан исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

о. Алексей Петров - митрофорный протоиерей, Руководитель Департамента внешних связей в Украине УГКЦ;

Роман Подкур - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего главу Института национальной памяти, народного депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Вьятровича. Учреждение расследует дело о проведении международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. Ее инициировал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Вьятровича вызывают в качестве свидетеля. Подозревают в "злоупотреблении служебным положением". "ГБР квалифицирует организацию международного форума "Украина помнит, мир признает" к 85-й годовщине Голодомора в 2018 году как "злоупотребление служебным положением", угрожая мне 5-8 годами тюрьмы. Это абсурдное дело - составная давления против людей, которые системно отстаивают украинские национальные интересы Украины и противодействуют "русскому миру". "Своеобразная реакция на 15 лет моей работы по открытию правды о геноциде украинцев, рассекречивание архивов КГБ, национальное и мировое признание преступного характера Голодомора", - написал Владимир Вятрович в фейсбуке.

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