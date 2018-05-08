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вторник, 08 мая 2018 08:16

"Не собираемся мириться" - Волкер рассказал о возвращении Крыма

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&quot;Не собираемся мириться&quot; - Волкер рассказал о возвращении Крыма
Курт Волкер убежден, что санкции вытеснят из России решение вернуть Крым. Фото: flickr.com/usembassykyiv

Россия может вернуть Украине аннексированный полуостров так же, как вернула независимость трем балтийским государствам, которые длительное время называла советскими.

Такое мнение высказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Укринформ".

"Они будут говорить одни вещи [относительно возврата Крым], мы - другие. Но посмотрим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет. И в конце концов все изменилось", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что мир будет давить на Россию санкциями до возвращения Крыма Украине.

"Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью - это просто недопустимо. И мы не собираемся мириться с этим", - отметил Волкер.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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