Не смотрел "Сватов" - под люстрацию: политики "оценили" идею Зеленского

Автор: president.gov.ua Владимир Зеленский предлагает ввести люстрацию для президента, спикера, народных депутатов, председателя СБУ, секретаря СНБО и других высокопоставленных лиц 2014-2019 годов

Нынешние народные депутаты активно комментируют инициативу президента Владимира Зеленского расширить закон о люстрации на лиц, занимавших высокие государственные должности последние 5 лет.

Политики отмечают, что этот законопроект Зеленскому написал экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов. Другие считают, что такой инициативой президент хочет поднять рейтинг своей партии "Слуга народа". Некоторые предлагают Зеленскому "пойти еще дальше" и люстрировать граждан, которые не смотрели "Сватов".

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с позицией народных избранников относительно предложения Зеленского.

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Сегодня президент Владимир Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года.