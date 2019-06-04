Не служил и не состоял на воинском учете: как Баканов получил должность в СБУ

Друг Зеленского, Баканов получил воинское звание за несколько дней до назначения. Фото: Liga.net.

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины и и.о. главы СБУ Иван Баканов получил воинское звание за несколько дней до своего назначения.

Это сделали для того, чтобы его смогли назначить на должность первого заместителя главы Службы безопасности.

Баканов получил звание лейтенанта, передает УНН.

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В частности, известно, что Баканов нигде не служил и не состоял на воинском учете.

Президента Владимира Зеленского призывают продолжить давление на Россию. Во время выступления в Брюсселе он должен требовать выполнения решения Международного трибунала, считает первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.