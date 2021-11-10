"Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным" - Атрошенко

Россия – агрессор, сказал мэр Чернигова.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко прокомментировал свое высказывание по НАТО. Он написал на своей странице в Facebook

"Мне утром дали информацию по количеству погибших ребят на Донбассе. Это наши ребята из Черниговщины. 186 жизней. Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Поэтому и реакция была соответствующей. О ЕС я не говорил, но скажу сейчас. Моя позиция по этому поводу – четкая: Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным", - подчеркнул мэр Чернигова.

"А для всех политиков, спекулирующих на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина. Нам нужно не мантры о НАТО повторять, а требовать от наших партнеров из того же НАТО, ООН, ОБСЕ реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе", - подытожил Атрошенко.

Ранее сообщалось, что Атрошенко эмоционально высказался по поводу вступления Украины в НАТО, намекнув на бездействие Альянса в то время, как Россия "творит на Донбассе, что хочет".