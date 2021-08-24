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Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому

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Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому

Пятый президент, лидер партии "Европейской Солидарности" Петр Порошенко сразу после участия в Марше патриотов выступил перед сторонниками на Певческом поле. Он поблагодарил патриотам за мощный Марш защитников Украины и, в частности, обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", - сказал Порошенко.

"Владимир Александрович, не бойтесь Порошенко. Не бойтесь этих десятков тысяч людей, которые сегодня собрались здесь для того, чтобы отпраздновать юбилей Независимости. Для нас этот праздник, потому что мы его завоевали, отстояли. И вы не представляете, что было бы с вами, если бы вы столкнулись с такими трудностями, как наша страна столкнулась в 2014-2015-м", - подчеркнул Порошенко.

"Мы здесь все - за Украину. Мы празднуем свой праздник, потому что мы очень ее любим. Мы вернем последний клочок украинской земли, хоть на Донбассе, хоть в Крыму. Мы снова мобилизуем весь мир вокруг Украины, и будет история успеха, которую сделает фантастический украинский народ", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Пятого президента Петра Порошенко на Марше защитников в Киеве облили зеленкой. Произошло у входа на станцию ​​метро Крещатик. Порошенко раз шел к зданию Кабинета Министров на Грушевского.

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