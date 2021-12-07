Не нужно недооценивать Путина — директор ЦРУ

Бернс считает, что русская армия способна действовать агрессивно. Фото: Reuters

У разведывательных служб США нет уверенности, что Россия намерена совершить нападение на Украину.

Такое мнение выразил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает The Wall Street Journal.

Но также отмечает, что российские вооруженные силы способны действовать очень радикально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидеры пяти стран призвали Россию возобновить переговоры в "нормандском формате"

"Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины", — сказал он.

Сегодня, 7 декабря, президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В частности, лидеры государств обсудят и Украину. После звонка Путину Байден планирует провести разговор с президентом Владимиром Зеленским.