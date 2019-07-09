"Не надо трогать" - Парубий предупредил Зеленского

Парубий отметил, что языковые споры провоцируют политики. Фото: ТСН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предупредил президента Владимира Зеленского, что не стоит трогать закон о языке.

Об этом спикер парламента сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Чего точно не надо трогать - это закон о языке. Я это говорил неоднократно на личной встрече с Владимиром Зеленским. Противник в течение многих лет пытался разделить Украину по языковому признаку. Принятие закона о языке продемонстрировало, что язык объединяет всех украинцев. И не было бы никаких противостояний, если бы политики постоянно не поднимали этот вопрос", - сказал Парубий.

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Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что никакой языковой проблемы на самом деле нет. И если после завершения войны жители Донецка захотят иметь возможность говорить и заполнять документы на русском языке, то это не проблема.