Не могу сочувствовать на 100% - Притула возмутила реплика Найема

Сергей Притула посочувствовал Мустафе Найему, которому сломали челюсть. Фото: Styler RBC

Шоумен и волонтер Сергей Притула выразил надежду, что после нападения нардеп Мустафа Найем будет ставить себя на место обычных людей и пытаться им помочь.

Об этом Притула написал в своем Facebook.

Он подчеркнул, что сочувствует Найему. Вместе с тем отметил, что "не мог избавиться от какого-то ощущение, которое мешало сочувствовать на все 100%". Волонтер пояснил, что ему не понравилось, как нардеп назвал людей "чернью".

"Очень жаль, что народному депутату вломили челюсть. Человек он молодой, разговорчивый. Челюсть бы пригодилась. Но еще обиднее, что нардепу пришлось получить в морду, чтобы начать отождествлять себя с "чернью".

Надеюсь, господин депутат использует весь свой арсенал связей и влияний, чтобы его обидчики понесли максимально возможное и определенное законом наказание. И что это станет прецедентом. И что если завтра на его месте окажется учитель, врач или бухгалтер в любой части нашей страны, господин депутат и его коллеги будут щемить суд и прокуратуру так же, как будто это произошло с ними, с элитой", - написал Притула.

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30 апреля возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Мустафу Найема. У политика сломана челюсть и сотрясение мозга. Трех подозреваемых отправили под домашний арест. Четвертому, который бил нардепа, удалось бежать в Баку. Его объявили в розыск.