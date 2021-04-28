Не Кивой единственным. Среди однопартийцев новоиспеченного кандидата наук 18 нардепов имеют научную степень

Во фракции ОПЗЖ много ученые и кандидатов наук. Фото: РБК

Как минимум 13 народных депутатов фракции ОПЗЖ имеют научную степень кандидат наук, еще пятеро — доктор наук.

Шуфрич, Волошин, Козак, Королевская, Павленко, Кузьмин и еще семеро нардепов ОПЗЖ являются кандидатами наук; Медведчук, Левочкин и еще трое их коллег имеют звание "доктор наук", сообщает Лига со ссылкой на государственный реестр "Науковці України".

Кандидаты наук:

- Нестор Шуфрич получил степень в области экономики в 2003 году;

- Олег Волошин получил степень в области политических наук в 2012 году;

- Юрий Загородний получил степень в области педагогики в 2004 году;

- Александр Колтунович получил степень в области экономики в 2012 году;

- Тарас Козак получил степень в области экономики в 2000 году;

- Дмитрий Исаенко получил степень в области госуправления в 2012 году;

- Владимир Кальцев получил степень в области экономики в 2001 году;

- Михаил Папиев получил степень в области экономики в 2004 году;

- Юрий Павленко получил степень в области философских наук в 2010 году;

- Наталия Королевская получила степень в области экономики в 2011 году;

- Николай Скорик получила степень в области экономики в 2003 году;

- Ренат Кузьмин получил степень в области юридических наук в 1999 году;

- Григорий Мамка получил степень в области юридических наук в 2012 году.

Доктора наук:

- Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году;

- Сергей Левочкин получил степень в области экономики в 2004 году;

- Михаил Макаренко получил степень в области медицины в 2015 году;

- Виктор Медведчук получил степень в области юридических наук в 1997 году;

- Александр Пономарев получил степень в области экономики в 2018 году.

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26 апреля народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии.