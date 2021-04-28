Не Кивой единственным. Среди однопартийцев новоиспеченного кандидата наук 18 нардепов имеют научную степень

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 369
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 531
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
2 Просмотров: 504
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1701
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 405
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
1 Просмотров: 2034
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 891
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1287
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2889
Фото
Все фото
11
4
4
3
5
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Видео
Все видео
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
Интервью
1/5
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
2 Просмотров: 504
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1701
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 729
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1098
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 00:31

Не Кивой единственным. Среди однопартийцев новоиспеченного кандидата наук 18 нардепов имеют научную степень

  Комментировать
Не Кивой единственным. Среди однопартийцев новоиспеченного кандидата наук 18 нардепов имеют научную степень
Во фракции ОПЗЖ много ученые и кандидатов наук. Фото: РБК

Как минимум 13 народных депутатов фракции ОПЗЖ имеют научную степень кандидат наук, еще пятеро — доктор наук.

Шуфрич, Волошин, Козак, Королевская, Павленко, Кузьмин и еще семеро нардепов ОПЗЖ являются кандидатами наук; Медведчук, Левочкин и еще трое их коллег имеют звание "доктор наук", сообщает Лига со ссылкой на государственный реестр "Науковці України".

Кандидаты наук:

- Нестор Шуфрич получил степень в области экономики в 2003 году;

- Олег Волошин получил степень в области политических наук в 2012 году;

- Юрий Загородний получил степень в области педагогики в 2004 году;

- Александр Колтунович получил степень в области экономики в 2012 году;

- Тарас Козак получил степень в области экономики в 2000 году;

- Дмитрий Исаенко получил степень в области госуправления в 2012 году;

- Владимир Кальцев получил степень в области экономики в 2001 году;

- Михаил Папиев получил степень в области экономики в 2004 году;

- Юрий Павленко получил степень в области философских наук в 2010 году;

- Наталия Королевская получила степень в области экономики в 2011 году;

- Николай Скорик получила степень в области экономики в 2003 году;

- Ренат Кузьмин получил степень в области юридических наук в 1999 году;

- Григорий Мамка получил степень в области юридических наук в 2012 году.

Доктора наук:

- Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году;

- Сергей Левочкин получил степень в области экономики в 2004 году;

- Михаил Макаренко получил степень в области медицины в 2015 году;

- Виктор Медведчук получил степень в области юридических наук в 1997 году;

- Александр Пономарев получил степень в области экономики в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций

26 апреля народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не Кивой единственным. Среди однопартийцев новоиспеченного кандидата наук 18 нардепов имеют научную степень». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 6057
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
3
 Просмотров: 5949
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 1 Просмотров: 5625
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 5499
Земля или деньги: обнародовали решение о бесплатных 2 га для каждого украинца
Земля или деньги: обнародовали решение о бесплатных 2 га для каждого украинца Просмотров: 3924
Политика
Ермак рассказал о переговорах с Путиным
Ермак рассказал о переговорах с Путиным 1 Просмотров: 540
США предоставили Украине $7,85 млн помощи
США предоставили Украине $7,85 млн помощи Просмотров: 135
Сушко отреагировал на "вброс" касательно союза харьковской ячейки СН с ОПЗЖ
Сушко отреагировал на "вброс" касательно союза харьковской ячейки СН с ОПЗЖ 1 Просмотров: 279
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Зеленский приказал готовить заседание СНБО 2 Просмотров: 1098
НАТО прокомментировало отвод российских войск
НАТО прокомментировало отвод российских войск 1 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
5
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
2
На Донбассе подорвался грузовик ВСУ. Есть потери
2
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Голосов: 6797
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть