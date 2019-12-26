Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту

На улице Банковой продолжается обустройство катка.
Рядом с ней установили надувную юрту, там можно будет переодеть коньки, сообщает "Вечерний Киев".
Каток под Офисом Президента начали монтировать 12 декабря. Катание будет бесплатным.
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На улице Банковой продолжается обустройство катка.
Рядом с ней установили надувную юрту, там можно будет переодеть коньки, сообщает "Вечерний Киев".
Каток под Офисом Президента начали монтировать 12 декабря. Катание будет бесплатным.
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