Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту

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На улице Банковой продолжается обустройство катка.

Рядом с ней установили надувную юрту, там можно будет переодеть коньки, сообщает "Вечерний Киев".

Каток под Офисом Президента начали монтировать 12 декабря. Катание будет бесплатным.