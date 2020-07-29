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среда, 29 июля 2020 08:58

Не допустим "днепровских референдумов" пятой колонны - генерал Забродский

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Появление в Днепре рекламных бордов представителя "Оппозиционной платформы - за жизнь" с призывом к проведению так называемого "днепровского референдума" - это проявление сепаратизма, который должны расследовать органы безопасности.

Об этом во время включения на телеканале "Прямой" заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Он сообщил, что конференция Днепропетровской территориальной организации партии поддержала обращение депутатов горсовета Днепра в СБУ относительно недопустимой и незаконной агитации.

"Около недели назад в городе Днепр появились агитационные борды партии ОПЗЖ с призывом к проведению так называемого "днепровского референдума". В большинства сознательных граждан, кому небезразлична судьба Днепра, Днепропетровской и вообще нашей Украины, это вызвало прямую ассоциацию с так называемыми "референдумами", которые в свое время были проведены в Крыму, Донецкой и Луганской областях", - отметил Забродский.

"Поэтому и пошла такая резкая реакция, обращение в соответствующие органы с требованием принять соответствующие меры в отношении таких проявлений, в том числе прямого сепаратизма и посягательство на конституционный строй", - объясняет генерал Забродский.

"Сегодня в Днепре начала работу партийная конференция территориальной организации партии "Европейская Солидарность", и на этой конференции по инициативе группы депутатов Днепровского горсовета было принято заявление, которое отражает политическую позицию партии "Европейская Солидарность" о том, что подобные проявления недопустимы. Напоминание о том, к чему приводят попытки проведения таких референдумов", - сообщил народный депутат.

"Политическая позиция партии "Европейская Солидарность" будет непоколебимой. Мы и в дальнейшем будем продолжать отстаивать территориальную целостность и останавливать любые проявления сепаратизма", - подчеркнул Забродский.

 

Как известно, в среду 22 июля во время 59-й сессии Днепровского горсовета председатель фракции "Европейская Солидарность" Камиль Примаков обратился к фракции ОПЗЖ с заявлением о недопустимости размещения бордов с призывом к референдуму. В тот же день обращения от фракции "Европейская Солидарность" было направлено председателю УСБУ в Днепропетровской области с требованием дать правовую оценку призывам представителя ОПЗЖ.

"Именно с референдумов началась "русская весна" в Донецке, Луганске и Крыму. Считаю такие действия направлены на подрыв территориальной целостности Украины, что является нарушением Уголовного Кодекса и Конституции Украины", - говорится в обращении.

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29
июля

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