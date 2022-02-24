Назвали вражеские Telegram-каналы, работающие на РФ – список

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опубликовала список Telegram-каналов, активно распространяющих дезинформацию и участвующих в кампаниях по дестабилизации ситуации в Украине.

Среди таких каналов, в частности – нардепа Максима Бужанского, ведущего канала "Наш" Назара Диордицы ("Наглый"), Ольги и Анатолия Шария.

"Это информационный терроризм", - пишет Госслужба об указанных каналах.

24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "військової операції на Донбасі". Після того в різних містах України почали лунати вибухи.

Верховна Рада запровадила на території України воєнний стан.

За інформацією прикордонників, російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Білорусь підтримала незаконні дії росіян.

Генштаб ЗСУ повідомив, що на Донбасі українські військові збили п'ять ворожих літаків і вертоліт.