Назвали условия увольнения Холодницкого

Руководителя САП Назара Холодницкого уволят, если на него подадут еще одну жалобу. Фото: Зеркало недели

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого уволят, если появится еще одна жалоба о совершении им дисциплинарного, уголовного или административного правонарушения. Об этом сказал заместитель председателя Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виктор Шемчук агентству "Украинские новости".

"Будучи привлеченным к дисциплинарной ответственности в виде выговора, прокурор в случае подачи новой жалобы привлекается к ответственности с учетом ранее наложенного взыскания, и к нему будут применены более строгие меры наказания, вплоть до увольнения. Но, опять же, нужно работать и нужно доводить его виновность в совершении дисциплинарного проступка ".

За еще одну жалобу, в том числе и по вопросам прокурорской этики, Холодницкого может ожидать более суровое наказание.

"Например, генеральный прокурор дорасследует дело, объявит о подозрении и может обратиться с вопросом о его увольнении с должности прокурора. Если НАЗК проведет проверку, установит конфликт интересов, получит решение суда о привлечении к административной ответственности, - пожалуйста. За уголовные деяния предусмотрена уголовная ответственность, за административные - административная ответственность. Мы объявили предупреждение Холодницкому за то, что он матерился и вел себя некорректно, чем нарушил правила прокурорской этики.

Если НАБУ и Генпрокуратура предоставят факты и доказательства совершения Холодницким действий, за которые предусмотрена дисциплинарная ответственность с увольнением, то комиссия его уволит. Но при этом нужно учитывать, что КДКП не может выйти за пределы дисциплинарного производства и не обязана никого обвинять".

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26 июля КДКП не уволила с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но признала обоснованными жалобы по дисциплинарным нарушениям. Его подозревают во вмешательстве в следствие. В середине июля дисциплинарная комиссия также рекомендовала не увольнять Холодницкого.