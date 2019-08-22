Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине

Оксана Маркарова может остаться в новом правительстве. Фото: РБК

Избранный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал трех министров нынешнего правительства, которые могут сохранить рабочее место после формирования нового Кабинета министров.

"Если вам скажут о 100% вероятности, это неправда будет. Будет широкое обсуждение, голосование. Вероятность у Маркаровой, наверное, самая высокая. Но есть и много других обсуждаемых людей. В том числе Аваков и Супрун", - заявил Арахамия в эфире телеканала НАШ .

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Напомним, европейские политики обсуждают имена возможных премьер-министров Украины. Среди них Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Арсений Аваков.