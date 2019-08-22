Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине

Избранный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал трех министров нынешнего правительства, которые могут сохранить рабочее место после формирования нового Кабинета министров.
"Если вам скажут о 100% вероятности, это неправда будет. Будет широкое обсуждение, голосование. Вероятность у Маркаровой, наверное, самая высокая. Но есть и много других обсуждаемых людей. В том числе Аваков и Супрун", - заявил Арахамия в эфире телеканала НАШ .
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Зеленского сообщили, когда в Украину приедет миссия МВФ
Напомним, европейские политики обсуждают имена возможных премьер-министров Украины. Среди них Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Арсений Аваков.
×
Комментарии