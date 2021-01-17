Назвали сроки начала вакцинации в Украине

Вакцинация населения от коронавируса начнется со второй половины февраля.
Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине хотят испытать шведский препарат от коронавируса
"Мы ожидаем поставки 910 тыс доз вакцины. Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украине согласно контракту, завезут 700 тыс доз. Еще 210 тыс доз вакцины Pfizer-BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX", - рассказал он.
По словам Радуцкого, с 25 января страна вернется к адаптивному карантина.
Нардеп также заверил, что система доплат для медработников будет продолжаться.
Компании Pfizer и BioNTech планируют оперативно возобновить поставки вакцины от коронавируса в Европе. Компании смогут вернуться к первоначальному плану поставок с 25 января.
Комментарии