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понедельник, 27 мая 2019 19:48

Назвали слабые и сильные стороны Зеленского

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Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Президент Владимир Зеленский не "забронзовел", говорит Леонид Швец. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский фактически пока не имеет власти. Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Проявились, как сильные так и слабые стороны Зеленского.

Сильная - это его желание оставаться не политиком в политике. Пока не видим "бронзовой" фигуры. Даже наоборот, на iForum Зеленский говорил: все умнее меня. Видим вещи, свойственные нашим политикам, которые считают себя умнее самых умных. И это не может не подкупать.

Команда президента пытается быстро реагировать на неприятные вещи.

В то же время есть слабые стороны. Видим кадровые проблемы. Некого ставить на должности. Происходят неоднозначные назначения, как в случае с главой АП Богданом. Другой слабая сторона - президент очень полагается на собственную команду. Которая, в данном случае, убедила его, что это юридически почти безупречно. Оказалось, наоборот.

Похожая ситуация произошла со случаем в Ровно. Когда Зеленский довольно быстро отреагировал: нельзя этого делать, я не боюсь критики. Одновременно написал: никакого задержания не было. А девушка сказала: было. Президент положился на информацию МВД. Его слабость, что нет других каналов, источников информации.

У президента Зеленского пока нет власти. Поэтому для него первое задание - получить полномочия хотя бы слабого президента", - говорит Леонид Швец.

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20 мая состоялась инаугурация шостого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.

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